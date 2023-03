Schon als Kind verbrachte Dzsenifer Marozsán ihre Tage auf dem Bolzplatz. Bis in die Dunkelheit hinein, einfach immerzu zocken, meist als einziges Mädchen. Später hat sie eine Weltkarriere hingelegt, ohne in den großen Stadien und in den bedeutendsten Wettbewerben diese Attitüde aufzugeben, immerzu zocken zu wollen. „Ball zu Dzseni“ – das ist zeit ihrer Laufbahn ein probates, ihr vertrautes Mittel in den Teams, für die sie spielt.

Ob in allen Juniorinnen-Nationalmannschaften, in der Bundesliga, in der A-Auswahl des Deutschen Fußball- Bundes (DFB) und schließlich auch beim mehrmaligen Champions-League-Sieger Olympique Lyon. Ball zu Dzseni – sie werde schon etwas Besonderes oder zumindest Zielführendes damit anstellen. Marozsán ist eine jener Spielerinnen, die es in einer Generation nur äußerst selten gibt, eine, bei der auch der Laie nach den ersten fünf Ballkontakten merkt, dass sie die technisch Beste auf dem Feld ist.