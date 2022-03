DFB-Drahtzieher Rainer Koch : Symbol der dunklen Macht

Drei Tage vor dem DFB-Bundestag. Der Interimspräsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) sitzt am frühen Morgen in München und hat ein straffes Programm vor sich. Er muss an diesem Tag noch nach Prag. Ein Treffen der Nachbarländer, acht Nationen werden dort sein. Auch solche, die an die Ukraine grenzen. Polen, Ungarn, Slowakei.

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin. Folgen Ich folge

„Im Moment sind für die Menschen ja ganz andere Themen von vorrangiger Bedeutung“, sagt Rainer Koch, „bei aller Bedeutung des DFB.“ Am nächsten Tag geht’s dann in aller Frühe wieder zurück, auf dem Schreibtisch warte eine Menge Arbeit. Aber so sei das eben, er müsse das jetzt machen. „Ich gehöre zu denen, die Ämter auch ausfüllen, wenn sie ihnen übertragen werden.“