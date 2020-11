Oliver Bierhoff im Interview : „Den Weg gehe ich bis zur EM mit“

Sie haben vor dem 3:1 gegen die Ukraine und dem 1:0 gegen Tschechien von einer „dunklen Wolke“ gesprochen, die über der Nationalelf liege. Und dass den jungen Spielern zu wenig Vertrauen entgegengebracht werde. Was haben Sie und der Bundestrainer durch Ihre Arbeit zu dieser Wolke beigetragen?

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Wir stehen in der Verantwortung und haben unseren Anteil. Wir sind weit davon entfernt zu behaupten, wir hätten alles richtig gemacht. Mir geht es nicht darum, dass keine Kritik an der Mannschaft, an Jogi und mir oder an unserem Spiel geübt werden darf. Mir geht es um die Tonlage, um die gedrückte Atmosphäre, die rund um die Nationalmannschaft herrscht. Diese gedrückte Atmosphäre entsteht aus meiner Sicht aus verschiedenen Gründen. Da ist zum einen die Corona-Krise. Auf sie haben wir keinen Einfluss. Es gibt in der Corona-Krise auch einen generellen Verdruss, was den Fußball betrifft. Aber vor allem hat diese dunkle Wolke bei der Nationalmannschaft mit dem Ausscheiden bei der WM 2018 zu tun, und dafür übernehmen der Bundestrainer und ich auch die Verantwortung. Auf der rationalen Ebene gibt es seitdem jedoch eine ganze Reihe von Argumenten, weshalb diese dunkle Wolke eigentlich nicht mehr da sein sollte. Doch auf der emotionalen Ebene ist sie da.

Nations League Liveticker

Wenn Sie glauben, dass es rational keinen Grund für die schlechte Stimmung rund um die Nationalelf gibt: Warum ist sie dann immer größer geworden?

Ich spreche von der Zeit ab September. Im Jahr 2019 war der Aufbruch mit der souveränen EM-Qualifikation klar spürbar. Da hatten die Leute Spaß am Spiel der Nationalmannschaft mit Typen wie etwa Serge Gnabry oder Leroy Sané. Es gab auch einige emotionale Siege, zum Beispiel in den Niederlanden oder das 6:1 gegen Nordirland zum Jahresabschluss – mit La Ola und standing ovations im Stadion in Frankfurt.

Neben Gnabry und Sané werden doch auch junge Spieler wie Kai Havertz oder Timo Werner, Joshua Kimmich weiterhin hochgeschätzt. Es sind dieselben Spieler, die in ihren Vereinen auch in dieser Saison bejubelt werden.

In den Vereinen schon, das stimmt. Ich höre aber auch in unsere Mannschaft rein. Die Spieler spüren diese gedrückte Stimmung rund um die Nationalmannschaft. Mein Argument lautet: Man sollte sehen und anerkennen, was unsere Spieler leisten, damit die Wolke über der Nationalelf verschwindet. Natürlich läuft in unserem Spiel längst noch nicht alles rund, aber Engagement und Leidenschaft sind da. Und das war ja ein Hauptvorwurf an die Spieler bei der WM 2018, dass es genau daran gemangelt hat. Den Stolz, deutsche Nationalspieler zu sein, hat diese neue Mannschaft.

Was bedeutet der 3:1-Sieg gegen die Ukraine – mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein?

Siege wie gegen die Tschechische Republik oder nun gegen die Ukraine sind gerade für eine junge Mannschaft, die sich entwickelt, wichtig. Nicht nur für das Punktekonto, sondern vor allem für das Selbstbewusstsein und die gesamte Stimmung. Wir sind vor dem letzten Spiel gegen Spanien Gruppenerster und können in die Final Four einziehen. Wir sind auf einem guten Weg, machen in jedem Spiel weitere Fortschritte, müssen aber noch an vielen Schwächen und Fehlern arbeiten. Aber so verläuft nun einmal die Entwicklung einer neuen und jungen Mannschaft.

Sie haben von den Anteilen der Führung der Nationalmannschaft bei der missratenen WM gesprochen. Können Sie nachvollziehen, wenn man den Bundestrainer und Sie nach all den Jahren als Ballast ansieht, unter dem die Entwicklung der neuen Mannschaft leidet – ist das nicht ein wichtiger Grund für die dunkle Wolke?