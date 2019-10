DFB und Likes von Gündogan/Can : Nicht viel gelernt

Der Pressesprecher der Nationalmannschaft ging nach der zweiten Frage dazwischen. Es bringe jetzt nichts, dem Bundestrainer noch weitere Fragen zu den Likes von Ilkay Gündogan und Emre Can zu stellen, die Antworten würden dann auch nicht anders ausfallen, beschied der DFB-Mann den Journalisten auf der Pressekonferenz nach dem 3:0-Sieg über Estland. Zudem fehlten Joachim Löw unmittelbar nach dem Spiel noch Detailkenntnisse. Er bitte um Verständnis. Noch sportliche Fragen?

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Dem Bundestrainer, so schien es, war der resolute Einsatz seines Pressesprechers in Tallinn ganz recht. Und vermutlich lag der auch gar nicht so falsch mit seiner Einschätzung, dass Joachim Löw seine Antworten in politischer Sache kurz vor der Geisterstunde wohl tatsächlich nur variieren würde. Der Bundestrainer hatte auf der Pressekonferenz bis dahin jedenfalls kein Interesse erkennen lassen, sich vertiefend zu einer zahlreiche Fans verstörenden Sache zu äußern, die in ihrer Wirkung weit über den Fußballplatz hinaus reichte und an das vielleicht dunkelste Kapitel der deutschen Nationalmannschaft der vergangenen Jahre anknüpfte. „Das beste Statement hat Ilkay heute auf dem Platz gegeben: mit seiner Antwort, mit seinen zwei Toren“, sagte der Bundestrainer. So, als wäre damit alles gesagt. Und als könnte man unbedachte oder unabsichtliche politische Kommentierungen aus der Welt schaffen, wenn man das Tor trifft.

An eher einfältige Betrachtungsweisen komplexerer politischer und gesellschaftlicher Sachverhalte ist man in der deutschen Nationalmannschaft und beim DFB gewöhnt. Aber nicht nur dort, das gilt allgemein im professionellen Fußball, im Männerfußball, sollte man hinzufügen. Denn wenn man den Blick weitet, und sich ansieht, wie etwa die amerikanische Weltfußballerin Megan Rapinoe die sportliche Bühne zu differenzierenden gesellschaftlichen Ansichten nutzt, und sich auf der Höhe der politischen Diskussion bewegt, macht das die Differenzen in Anspruch, Selbstverständnis und Verantwortungsbewusstsein zu den meisten ihrer männlichen Kollegen (nicht nur) in der deutschen Nationalelf sichtbar.

In der Nationalelf sah man sich rund um den sportlichen Sieg daher wieder zur politischen Schadensbegrenzung gezwungen. „Ich habe das Like zurückgenommen, als ich gesehen habe, dass es politisch gewertet wurde. Wahr ist, dass ich mich für meinen ehemaligen Teamkollegen aus der DFB-U21 gefreut habe, dass er das Siegtor gemacht hat. Glauben Sie mir: Nach dem letzten Jahr ist das Letzte, was ich wollte, ein politisches Statement zu setzen. Ich habe das Like bewusst zurückgenommen“, teilte Gündogan schon kurz vor Spielbeginn mit, als klar wurde, dass die politische Diskussion Fahrt aufnehmen würde. Can sagte gegenüber der „Bild“-Zeitung, die über den Post berichtet hatte, ebenfalls vor dem Spiel: „Ich habe den Post von Tosun, den ich schon lange kenne, beim Scrollen geliked, ohne jegliche Intention und auf den Inhalt zu achten. Ich bin ein absoluter Pazifist und gegen jede Art von Krieg.“

Auch dem Bundestrainer war schon auf dem Weg ins Stadion zu Ohren gekommen, dass Gündogan und Can ein Foto ihres Kumpels Cenk Tosun auf Instagram geliked hatten – und später ihre Zustimmung wieder zurücknahmen. Die Aufnahme zeigt den salutierenden Torschützen neben zwei türkischen Mitspielern, die ebenfalls auf dem Platz militärisch grüßen. Tosun schrieb dazu: „Für unsere Nation, vor allem für jene, die für unser Land ihr Leben riskieren.“ Die europäische Fußball-Union (Uefa) hat unterdessen Ermittlungen angekündigt wegen einer ähnlichen Aufnahme, einem Mannschaftsfoto aus der Kabine nach dem Sieg über Albanien, auf dem alle türkischen Spieler salutieren, dazu heißt es: „Gewidmet den tapferen Soldaten und Märtyrern.“ Der Zusammenhang zu der international viel kritisierten Bodenoffensive der türkischen Streitkräfte im Nordirak gegen die Kurden, die der deutsche Außenminister „aufs Schärfste“ verurteilt hat, liegt auf der Hand. Politische Äußerungen im Stadion sind jedoch nach den internationalen Fußballregularien untersagt.