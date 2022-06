U-21-Nationalelf : Das Sprungbrett für deutsche Jungprofis

Für einen Moment ist Antonio Di Salvos Enttäuschung über den Weggang eines seiner Stammspieler spürbar. Malik Tillman, der Juniorennationalspieler aus der U-21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), hat den Verband gewechselt und will ab sofort für die A-Nationalmannschaft aus der Heimat seines Vaters auflaufen.

Der offensive Mittelfeldspieler der zweiten Mannschaft des FC Bayern München gehört nicht mehr Di Salvos Team an, das an diesem Freitag (18.15 Uhr bei Sat.1) in Osnabrück gegen Ungarn spielt und nur noch einen Punkt braucht, um sich für die Europameisterschaftsendrunde 2023 in Rumänien und Georgien zu qualifizieren.

„Ich war schon überrascht“

Er konnte stattdessen schon seine Premiere im Dress der amerikanischen Nationalelf feiern, die in Cincinnati ein Länderspiel gegen Marokko 3:0 gewann. „Ich war schon überrascht, weil Malik uns den Eindruck vermittelt hat, dass er sich nur auf die deutsche U 21 konzen­triert“, sagt Di Salvo über Tillmans Abschied vom DFB und dessen Rückkehr zu US Soccer, dem amerikanischen Verband, für den er schon 2016 bei zwei Spielen der U15-Auswahl am Ball war.

„Wir haben ihm sehr viel Vertrauen gegeben und ihn gefördert in einer Zeit, in der es nicht ganz so einfach war für ihn“, hebt der Nachfolger von Stefan Kuntz als Cheftrainer der seit Jahren äußerst erfolgreichen deutschen U-21-Auswahl hervor.

Tillman, nur viermal in der Bundesliga-Mannschaft des deutschen Dauermeisters zum Zuge gekommen, hat sich wohl auch beim Blick auf die mögliche Teilnahme an der Weltmeisterschaft dieses Jahres in Qatar anders entschieden. Und so wünschte ihm Di Salvo, „weil er ein feiner, guter Junge ist, alles Gute auf seinem Weg“, nicht ohne hervorzuheben, wie „schade“ es sei, „dass er sich so entschieden hat“.

Einer wie Di Salvo muss das stete Kommen und Gehen der Spieler einer auf Zeit gebildeten Jahrgangsmannschaft bestmöglich managen und eine Personalpolitik der stets geöffneten Tür propagieren. „In diesem Zyklus“, sagt er, „haben wir sehr viele Spieler eingesetzt. Sie haben es verdient, weiter beobachtet zu werden, egal, ob sie dabei sind oder nicht. Es ist dabei sehr wichtig, neuen Spielern eine Chance zu geben. Ich hoffe, dass auch nächstes Jahr möglicherweise ein Name auftaucht, den ich jetzt noch gar nicht auf dem Zettel habe.“

Große Lernbereitschaft

Die Jungs, die der aus Paderborn stammende frühere Erst- und Zweitligaspieler in Diensten des FC Hansa Rostock, des FC Bayern und des TSV München 1860 derzeit in Halle bei Bielefeld um sich geschart hat, besitzen das Talent zu würdigen Nachfolgern der deutschen Europameister von 2021 und 2017 – jeweils unter Kuntz’ Patronat und Di Salvos tätiger Mithilfe. Der aktuelle Kader erfreut den kahlköpfigen und vollbärtigen neuen Cheftrainer immer wieder von Neuem.

Auch ob dessen Lernbereitschaft nach der bisher einzigen, aber deftigen 0:4-Heimniederlage gegen Polen am 12. November des Vorjahrs. „Wir haben unsere Lehren daraus gezogen“, sagt Di Salvo, „in dem Sinn, dass man jedes Spiel hochkonzentriert angehen muss und sich keine Fehler verzeihen darf.“ Der einzigen Qualifikationspanne folgten drei Zu-null-Siege, die den deutschen Vorsprung in der Gruppe B auf fünf Punkte anwachsen ließen.

Der seit 2013 für den DFB arbeitende 42 Jahre alte Trainer italienischer Provenienz führt sein Aufgebot eine Spur strenger als sein Vorgänger, der die Spieler auch mit seinem kumpelhaften Charme mitriss. Bei Di Salvo ist es die Verlässlichkeit, Akribie und pädagogische Ausgewogenheit, die bei den Jungprofis gut ankommt. Dass nicht alle Eleven in ihren Klubs erste Wahl sind, sieht Di Salvo als Herausforderung für seine Spieler an.

„Wir sind mit den Vereinen im Austausch“, sagt er, „die fehlende Spielzeit hat nicht immer was mit den Klubs zu tun. Die Spieler müssen sich ihre Einsatzzeiten verdienen. Es ist ganz wichtig, dass auch deutsche Talente begreifen, dass man hart arbeiten muss, um sich die Chance zu verdienen.“

Knauffs „unglaubliche Saison“

So wie das beim Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt der von Borussia Dortmund ausgeliehene Ansgar Knauff gemacht hat. Der Draufgänger auf der rechten Seite mit der Gabe, seine Gegenspieler in hohem Tempo trickreich zu umkurven, sei, so Di Salvo, nach seiner „unglaublichen Saison“ einer, „den man nicht einfangen muss. Den Flow, den er jetzt hat, muss er mitnehmen. Er kann damit dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind.“ Knauff hat das Zeug, über kurz oder lang auch zum A-Nationalspieler im Land des viermaligen Weltmeisters aufzusteigen.

Diese Perspektive hätte auch Tillman „langfristig“ gehabt, glaubt Di Salvo. Dieser aber ist dabei, sich seinen American Dream zu erfüllen. Auch das eine reizvolle Perspektive für ein Talent mit zwei Pässen, der die Kunst des Doppelpasses mit sich selbst beherrscht.