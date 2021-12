Deutsch-israelische Beziehung : „Die erste Liebe, die man nicht vergisst“

Aktualisiert am

1958 übernimmt auf Vermittlung von Hennes Weisweiler ein israelischer Trainer in Würselen. Die Freundschaft der Männer prägt bald die deutsch-israelischen Beziehungen – über den Fußball hinaus.

Trainer Emanuel Schaffer im Kreis seiner Spieler in Hennef Bild: imago images/Horstmüller

„Klirrend und eine abscheuliche Melodie klimpernd stürzte das Klavier durch das Parterrefenster auf den Vorplatz, zwei Beine des Instruments brachen ein, der große Kasten platschte zu Boden; hinterließ ein Geräusch das, wie anklagend, für Sekunden alles andere übertönte. Es war gespenstisch: während aus dem Haus dieser Höllenlärm kam, bewegte sich um das Haus überhaupt nichts. In den Nachbarhäusern gingen nicht einmal die Lichter an. (…) Ich weiß nicht mehr, wie ich in jener Nacht nach Hause gekommen bin. Ich war völlig aufgewühlt. (…) War ich feige, dass ich mich nicht für unsere Freunde eingesetzt hatte?“

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Hennes Weisweiler über seine Erinnerungen an den 9. November 1938