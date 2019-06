Deutsche Fußball-Nationalelf : „Hier wächst etwas zusammen“

Als Oliver Bierhoff zur Halbzeit auf sein Handy schaute, sah er: nichts. Zumindest keine Nachricht und kein Anruf unter der Nummer eines Mannes, der in Freiburg vor dem Fernseher saß. Nein, Joachim Löw hatte sich nicht gemeldet, was bedeutete, dass die „Notfallvariante“, wie Bierhoff es nannte, nicht zum Einsatz kam. Der Nationalmannschaftsdirektor hatte dem aus Gesundheitsgründen verhinderten und zu Hause gebliebenen Bundestrainer diese noch vor dem Spiel am Samstagabend angeboten, eine Art heißer Draht nach Baryssau, aber er wurde nicht gebraucht.

Es war eine nette Anekdote, die Bierhoff nach dem 2:0-Sieg der Fußball-Nationalmannschaft in Weißrussland erzählte. Allerdings kann man sich auch schwer vorstellen, dass Löw wirklich kurz bei Bierhoff durchklingeln würde, um Marcus Sorg ausrichten zu lassen, dass die Spieler ein bisschen kompakter stehen oder schneller umschalten sollen, oder das sowieso etwas ganz anders gemacht werden müsste. „Das hätte mich auch überrascht“, sagte Bierhoff. Und wenn, würde er es vermutlich kaum erzählen, sie brauchen einen unbeschädigten Sorg schließlich ja noch, unter anderem am Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur EM-Qualifikation und bei RTL) , wenn es in Mainz gegen Estland weitergeht.

Aber zufrieden war der Chef offenbar schon auch, zumindest berichtete Bierhoff davon, dass er nach dem Abpfiff einen entspannten Bundestrainer am Ohr gehabt habe. „Das Ergebnis hat ihm sicher geholfen, einen ruhigen Tag zu haben“, sagte Bierhoff. Bei Sorg klang es ähnlich. „Er hat uns beglückwünscht und ist natürlich auch sehr zufrieden, weil auch er weiß, dass es nach einer so langen Saison und nach so einer Pause nicht selbstverständlich ist, Spiele zu gewinnen. Er weiß auch um die Wichtigkeit der Siege.“ Siege, mit und an denen einer junge Mannschaft wachsen kann.

Mit den drei Punkten war der erste Teil des Auftrags an Sorg, den zum Vertreter aufgerückten Ko-Trainer, erfüllt. Nach dem 3:2 in den Niederlanden zum Auftakt der Qualifikation ist das deutsche Team auf Kurs Europameisterschaft. Und was aus Sicht aller, die in Baryssau nach Mitternacht Richtung Bus strebten, erfreulich war: Die Richtung, wie das neuformierte Team die Sache anging, stimmte auch.

Es war eine ungewöhnliche Dienstreise an einen etwas abgeschiedenen Ort. Das Stadion in Baryssau mit seiner kraterförmig perforierten Silberhülle wirkt, als wäre etwas Außerirdisches mitten im weißrussischen Wald gelandet, hier trägt auch Serienmeister und Champions-League-Teilnehmer Bate Baryssau seine Heimspiele aus. In der Hauptstadt Minsk, wo die deutsche Mannschaft ihr Quartier genommen hatte, wird das spektakulär renovierte Dinamo-Stadion gerade für die Europaspiele herausgeputzt, mit denen das von Aleksandr Lukaschenka autoritär gelenkte Land vom 21. Juni an Eindruck machen darf und will. Aber die knapp eineinhalbstündige Anfahrt nach Baryssau und der späte Anstoß um 21.45 Uhr Ortszeit schadeten dem deutschen Team keineswegs.

Der Lohn eines ausgesprochen forschen Auftakts war das 1:0 durch Leroy Sané in der zwölften Minute, und auch wenn die Schlussviertelstunde der ersten Hälfte dem deutschen Team zusehends fahrig geriet, überwog am Ende der Eindruck der konzentrierten und kontrollierten zweiten Hälfte, in der Marco Reus noch der ebenso beruhigende wie verdiente zweite Treffer gelang (62.). Diese innere Ruhe und Überzeugung war nicht selbstverständlich für eine junge Mannschaft, die in ihrer Entwicklung noch am Anfang steht, wenngleich, wie man hinzufügen muss, gegen einen äußerst limitierten Gegner.

„Seriös“ nannte Ilkay Gündogan den Auftritt, als sei er ein Medium des Bundestrainers (oder habe schon mit ihm telefoniert). Es traf zu, wenngleich es durchaus noch „Luft nach oben“ gab, wie Torschütze Reus sagte. „Wir müssen im letzten Drittel zielstrebiger werden, besser kombinieren, wir hätten uns gewünscht, dass wir noch mehr Torchancen herausspielen.“ Kapitän Manuel Neuer, der nach einer halben Stunde im Mittelpunkt stand, als er erst einen Kopfball sehenswert parierte und dann, noch sehenswerter, in der Nähe der Eckfahne zwei Weißrussen ausspielte, gab dem Auftritt die Note „zwei bis drei“.

Die spielerischen Abzüge aber waren zu verkraften, weil der Geist der richtige war. Umbruch – das war vermutlich das meistgehörte Wort rund um die Mannschaft in den vergangenen Tagen. An dessen Notwendigkeit äußerte niemand einen Zweifel, im Gegenteil, es war große Lust auf etwas Neues herauszuhören. Aber es gehört dabei eben auch dazu, gemeinsam Schwierigkeiten zu überwinden, gerade im Alltag, der vermutlich noch manches andere Mal grauer daherkommen wird als die himmelsstürmende erste Hälfte beim 3:2 in Amsterdam.

Gegen die widerspenstigen Weißrussen kam erschwerend hinzu, dass die Spieler nach dem Ende der Vereinssaison aus dem Rhythmus waren, aber es war erkennbar, dass sie trotzdem mit Lust und Biss an die Sache herangingen. Entsprechend zuversichtlich antwortete Reus auf die Frage, was aus dem Umbruch entstehen könne. „Ich hoffe, eine ganze Menge“ sagte er. Reus, mit 30 Jahren der älteste Feldspieler, zeigte sich erfreut über den „Spaß, den wir an den Tag legen“, und darüber, wie die Mannschaft verlorene Bälle „unbedingt wiederhaben wollte“, eine Tugend, die das Team vorher offenkundig verlernt hatte, der Dortmunder sprach von „so Kleinigkeiten, die uns in der Vergangenheit gefehlt haben“.

Auch Bierhoff wollte etwas erkannt haben, das über das nackte Ergebnis hinauswies. „Das Schöne ist: An den Tagen merkt man, hier wächst etwas zusammen, die Spieler verstehen sich gut, sie wollen etwas aufbauen.“ So kann es aus deutscher Sicht gerne weitergehen, am besten schon in Mainz. Und falls es doch akuten Gesprächsbedarf geben sollte: dann diesmal zumindest bei voller Kostenkontrolle.