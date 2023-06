Eigentlich sucht der Bundestrainer dieser Tage wieder die Namen der Spieler, die in einem Jahr, am 14. Juni 2024 in München, beim Anpfiff der Europameisterschaft für die erste Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf dem Platz stehen sollen. Dabei war am Sonntag gar noch weitestgehend unklar, wer in einem Tag beim ersten von drei Testspielen an diesem Montag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und im ZDF) gegen die Ukraine in Bremen starten soll.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

„Wir wägen genau ab, wer aktuell spielt. Wir sind in einem Prozess zur Euro und werden die drei Spiele nutzen, um am Ende dieser Reise andere Erkenntnisse zu haben“, sagte Hansi Flick vor dem 1000. Länderspiel in der Geschichte des DFB, das nicht nur ob des deutschen Jubiläums, sondern auch aufgrund der ukrainischen Leids im russischen Angriffskrieg ein besonderes ist. „Wir spielen gegen ein Land, das in einer ganz schwierigen Situation ist“, sagte der Bundestrainer.

Über die Startelf wollte er wenig verraten. Klar ist, dass Kevin Trapp beginnen wird. Der Torwart von Eintracht Frankfurt bekommt den Vorzug vor Marc-André ter Stegen, der verspätet ins DFB-Hotel kam, weil er mit dem FC Barcelona noch in Japan war. Erst am Mittwoch stoßen Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan von Manchester City und Robin Gosens, der das Finale mit Inter Mailand verlor, zum Team in Frankfurt.

„Ich habe überreagiert“

Einen der wenigen Startelfplätze, die Flick schon öffentlich zusicherte, bekommen Stürmer Niclas Füllkrug, der in Bremen ein Heimspiel hat, und Innenverteidiger Antonio Rüdiger. Der Spieler von Real Madrid bat am Samstag um Entschuldigung für einen Vorfall am Frankfurter Flughafen. Dort hatte er bei der Anreise in der vergangenen Woche einen Autogrammsammler attackiert. „Ich habe überreagiert“, sagte Rüdiger.

Timo Werner indes wird am Montag garantiert nicht das DFB-Sondertrikot mit der „1000“ im Logo überstreifen. Der Stürmer aus Leipzig leidet nach wie vor unter einer Verletzung am linken Sprunggelenk. Auch am Freitag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und und in der ARD) in Warschau gegen Polen fehlt er. Ob er zum Spiel am 20. Juni (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und bei RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien fit wird bei Flicks EM-Elf-Suche, ist nicht sicher. „Wir schauen von Tag zu Tag“, sagte der Bundestrainer.

Deutlicher als bei Personalfragen wurde Flick, als er noch einmal über die Anforderungen an seine Nationalspieler sprach, die er schon im F.A.Z.-Interview am 7. Juni am Beispiel des wieder nicht nominierten Niklas Süle erläutert hatte. „Wir erwarten, dass sie übers Limit gehen können, auch mal ein bisschen leiden“, sagte Flick auch angesichts der erwarteten Hitze beim Ukrainespiel.

Mehr zum Thema 1/

„Wenn wir in einem Jahr in die EM-Vorbereitung gehen, ist es wichtig, dass jeder einzelne Spieler in Topform ist. Wenn man die Basis in der Fitness gelegt hat, ist bei Turnieren vieles drin.“ Die Aufstellung bleibt bis auf Weiteres ein Rätsel. Im Bezug auf die Einstellung hat Flick, so war in den Tagen nach seiner Ansage an Süle im Kreis des DFB-Teams zu vernehmen, eine Botschaft verschickt, die angekommen ist.