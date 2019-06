EM-Qualifikation : Deutschland gewinnt auch ohne Löw

Der Weg in die Coachingzone beinhaltete für Marcus Sorg ein kleines Hindernis. Es bedurfte eines Schwungs über die Werbebande, um in jenes Rechteck in unmittelbarer Spielfeldnähe zu gelangen, aus dem heraus ein Trainer besser Einfluss nehmen kann. Sorg, der deutsche Vertretungscoach, suchte diese Nähe zur Mannschaft beim EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland in Baryssau erst zögerlich, dann mit einer gewissen Nachdrücklichkeit – ohne sich aber allzu sehr einzuschalten.

Sorg begleitete die Bemühungen seines Teams gegen die limitierten, aber widerspenstigen Weißrussen immer wieder mit aufmunterndem Klatschen, hin und wieder musste er sich aber auch mal mit einem schrillen Pfiff Gehör bei seinen Spielern verschaffen. Nach gutem Beginn und der Führung durch Leroy Sané in der zwölften Minute tat sich die Fußball-Nationalmannschaft zwischenzeitlich schwer am Samstagabend, und erst in der 62. Minute durfte Sorg das 2:0 durch Marco Reus bejubeln. Aber am Ende war es dann doch eine engagiert gelöste Pflichtaufgabe. „Der Sieg steht über allem“, sagte Sorg: „Wir mussten einige Widerstände überwinden, haben aber teilweise toll gespielt. Das bringt uns weiter.“

Löw hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass sein altes Team sich eine gewisse Selbstverständlichkeit erarbeitet hatte, mit der es solche Spiele in seine Richtung bog. So weit kann das junge Team noch nicht sein, aber die Beharrlichkeit und innere Ruhe, mit der es in der zweiten Hälfte wieder die Kontrolle übernahm, bedeuteten einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Es waren ungewöhnliche Umstände, unter denen die Mannschaft sich auf die Qualifikationsspiele in Weißrussland und am Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur EM-Qualifikation und bei RTL) in Mainz gegen Estland vorbereitet hat: Eine ganze Woche ohne Chef, das ist für Fußballprofis, zumal beim Nationalteam, doch etwas Neues.

Von Löw, dem infolge einer Arterienquetschung Ruhe verordnet worden war, war wenig zu hören, außer, dass es ihm wieder „sehr gut“ gehe. Es ist anzunehmen, dass die Unruhe rund ums Team etwas größer gewesen wäre, wenn es gegen Gegner anderen Kalibers gegangen wäre. So aber hatte Sorg nach außen keine erkennbare Mühe, in die Rolle des Chefs zu schlüpfen, und wenn Fragen doch so etwas insinuierten, verwies er auf seine zwanzigjährige Trainererfahrung. Seit März 2016 ist er als Assistenztrainer beim A-Team, seit dieser Saison als einziger in diesem Rang.

Die Abstimmung mit Löw gehörte zu Sorgs abendlichem Standardprogramm. Für das Spiel in Baryssau brachte das eine so nicht unbedingt erwartete Startelf hervor. Das deutsche Team begann mit Jonathan Tah und Lukas Klostermann, die in diesem Sommer beide noch die EM mit der U 21 vor sich haben. Außerdem kamen im Vergleich zum 3:2 gegen die Niederlande Ilkay Gündogan und Marco Reus hinzu. Antonio Rüdiger und Toni Kroos fehlten verletzt, Thilo Kehrer und Leon Goretzka mussten auf die Bank. Die 3-4-3-Grundordnung, behielt Sorg bei, sie wurde aber sehr offensiv interpretiert.

Die Deutschen begannen forsch und selbstbewusst, ihrem Tempo mit und ohne Ball konnten die Weißrussen kaum folgen, und auch im Gegenpressing zeigte sich Sorgs Team zupackend. Eine Doppelchance in der 9. Minute, erst durch Serge Gnabry, dann durch Klostermann, hätte schon die Führung bringen können. Drei Minuten später war es dann soweit. Sané, von Kimmich im Strafraum freigespielt, behielt frei vor dem Torwart kühlen Kopf – sein vierter Treffer in den vergangenen fünf Länderspielen und der verdiente Lohn für einen ansprechenden Auftakt.

Zuerst sah es auch so aus, als würden die Deutschen genau da weitermachen, doch es schlichen sich Nachlässigkeiten ein. Bei eigenem Ballbesitz geriet vieles, was zu Beginn frisch und lustvoll aussah, fahrig. Und bei den Kontern der Weißrussen gelang es dem deutschen Mittelfeld nicht, die Räume zu verdichten, das Ergebnis war, dass die Männer in weiß ein bisschen zu oft in der Nähe des deutschen Tores auftauchten. Um die 30. Minute herrschte dort sogar Hochbetrieb. Erst kam Kowalew, Weißrusslands Bester, zentral vor dem Tor an den Ball, Klostermann sprang gerade noch in den Schuss. Beim folgenden Eckball stieg Naumow hoch, und bei dessen Kopfball musste Neuer sich gehörig strecken, um den Ball gerade noch über die Latte zu lenken.

Kurz darauf behielt der Torhüter die Nerven, als er an der Eckfahne zwei Weißrussen ausspielte. Das brachte Szenenapplaus, aber nicht so, wie die Deutschen sich das vorgestellt haben dürften. Sie hatten den Nachteil, dass sie sich für diese Spiele nach dem Saisonende mit den Vereinen erst in Schuss bringen mussten, während die Weißrussen voll im Saft standen. Hinten machten Tah, Süle und Ginter es souverän, vorne aber fehlte der zündende Funke, vor allem Gnabry gelang wenig, er wurde als Erster ausgewechselt. Insgesamt geriet die zweite Hälfte den Deutschen aber souverän, Sorg und auch Löw wird es gefreut haben. Der starke Ginter bereitete erst den Treffer durch Reus vor, in der 83. Minute traf Sané nach Ginters Vorarbeit mit einem Kopfball noch den Pfosten.

Für Sorg war diese Reise nach Weißrussland auch eine kleine in die Vergangenheit. Am Abend vor dem Spiel hatte er darüber gesprochen, dass ihn seine ersten Pflichtspiele mit der deutschen U 19 im Jahr 2013 nach Weißrussland geführt hatten – es war zugleich die erste Etappe auf dem Weg zum EM-Gewinn mit dieser Mannschaft ein Jahr später. Aus dem siegreichen Team von damals waren Kimmich, Julian Brandt und Niklas Stark am Mittwoch dabei, in der Qualifikation hatte auch Gnabry mitgeholfen. Nun sind diese Spieler am Zug, eine neue Zeit im A-Team zu begründen. Man konnte ihnen in Baryssau gut dabei zusehen. „Der erste Schritt ist getan“, sagte Reus: „Jetzt muss am Dienstag der zweite folgen.“