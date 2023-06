Man sollte das schon an dieser Stelle deutlich machen: Es war wieder nur ein Testspiel – in einem Sommer, in dem kein Turnier ansteht und in einer Woche, in der die meisten Spieler nach einer sehr kräftekostenden Saison mit Winter-Weltmeisterschaft verständlicherweise vermutlich schon im Urlaub sein wollen würden. Und ganz grundsätzlich sollte gerade so ein Testspiel doch für eines da sein: fürs Testen.

So oder so ähnlich sieht das Hansi Flick, der Fußballtrainer der deutschen Nationalmannschaft. Und stimmt schon. Man kann unter den Umständen dann mal mit einem neuen System spielen. Man kann dann – anders als vor vier Tagen noch – auch mal mit neun neuen Spielern spielen. Man kann dann sicherlich auch mal 0:1 verlieren, wie das seiner Nationalmannschaft nun in Polen passiert ist. Man kann das alles mit der Phase des Testens plausibilisieren.

Wenn man das Wesen des Testens schon so hervorhebt – und vor allem wenn man das als der Bundestrainer macht, der 2024 eine Heim-Europameisterschaft verantworten soll –, sollte man diesen Tests dann aber auch manche Erkenntnisse entnehmen und diese kommunizieren können. Doch seit der Weltmeisterschaft scheint es so, dass Hansi Flick und sein Trainerteam nur eines sicher herausgefunden haben: wie sie im nächsten Sommer nicht Europameister werden.

„Ich möchte mal Jo ansprechen“

„Ich bin absolut überzeugt von dem Weg, den wir gehen“, sagte Flick am späten Freitagabend, als das Spiel schon vorbei war. So wirklich überzeugend wirkte der Satz dann aber auch nicht, weil er und seine Mannschaft momentan weder mit Worten noch mit Taten darstellen können, wie dieser Weg eigentlich aussehen soll. Und vielleicht könnte das wiederum eine der Erkenntnisse von Warschau sein: Dass die Nationalmannschaft in diesen Tagen nicht nur in ihrem Spiel, sondern auch in ihrer Außenkommunikation nicht den richtigen Ton trifft.

Am Dienstagabend (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und bei RTL) spielt Deutschland gegen Kolumbien. Und wenn das in Gelsenkirchen wieder nicht mit dem Sieg klappen sollte, könnte die Stimmung um die Nationalmannschaft und um ihren Trainer wirklich kippen.

Schon am Abend vor dem Spiel in Warschau merkte man dem Bundestrainer die Besonderheit des Moments an. In der Pressekonferenz präsentierte sich Flick fast schon angriffslustig. Er stellte sich mit mehreren Statements vor seine Spieler – und vor allem vor Joshua Kimmich, seinen Kapitän, der seit Wochen mehr und mehr in den Mittelpunkt der Kritik kommt.

„Ich möchte mal Jo ansprechen, weil es mir am Herzen liegt", sagte Flick, als es eigentlich um die Rolle von İlkay Gündoğan ging, der am Dienstagabend das erste Mal seit dem Champions-League-Finale spielen wird. Flick setzte dann zu einer Verteidigungsrede an, in der Kimmichs Mentalität mit der von Kobe Bryant und Michael Jordan verglich, die zu den größten Gewinnern in der Geschichte des Basketballs gehören. Es wirkte nicht so, als wäre ihm das erst in dem Moment eingefallen.

Und so darf man sich fragen, ob er Joshua Kimmich damit einen Gefallen getan hat, einem Spieler, der manchmal ohnehin schon glaubt, alles selbst machen zu müssen? Und ob er sich selbst einen Gefallen getan hat, einem Trainer, der sich so konsequent vor seine Spieler stellen will, nachdem er den nicht-nominierten Innenverteidiger Niklas Süle im F.A.Z.-Interview gerade noch so stark kritisiert hat?

Am Freitagabend lobte Flick im Anschluss an das Spiel einen Abwehrspieler: Malick Thiaw, 21 Jahre alt, AC Mailand, der sein erstes Länderspiel machte. „Sehr solide, sehr reif“, sagte Flick. „Eines der Highlights, wenn das heute so sagen darf.“

Eigentlich sollte es nicht an Highlights fehlen, wenn Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz Seite an Seite in der Startelf einer Mannschaft stehen. Doch in Warschau war das so. Die Deutschen hatten den Ball (und wussten in der zweiten Spielhälfte immerhin mehr mit ihm anzustellen als in der ersten). Die Polen hatten ein Eckball in der 31. Minute, den Jakub Kiwior ins Tor köpfte – und den Torhüter Wojciech Szczesny, der mehrere Treffer verhinderte.

Man konnte sagen, dass die Deutschen das Pech hatten, dass der polnische Torhüter das schaffte. Man konnte aber auch sagen, dass die Deutschen Glück hatten, dass die polnischen Stürmer es – anders als die ukrainischen am Montag – nicht schafften, die Kontersituationen zu nutzen.

Glück und Pech – das sind Erklärebenen des Sports, die meistens herangezogen werden, wenn man mit anderen Erklärungen nicht mehr weiter weiß. „Vielleicht fehlt uns im Moment das Quäntchen Glück“, sagte Flick am Freitagabend. Doch vermutlich – das ist weniger als zwölf Monate vor dem Start der EM die wahrscheinlichere Erklärung für die Ergebniskrise – fehlt seiner Mannschaft sehr viel mehr.