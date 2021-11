Ausbildung des Nachwuches : So kann es im deutschen Fußball nicht weitergehen

Sie hatten an einer Fortsetzungsgeschichte gearbeitet, die nach vier Siegen in der Qualifikation ein weiteres glänzendes Kapitel der seit Jahren konstant erfolgreichen deutschen U-21-Nationalmannschaft verhieß. Am Freitag aber verirrte sich die Nachfolgegeneration der deutschen Europameister dieses Jahres im Nebel von Großaspach und war schon nach knapp zwanzig Minuten im Duell mit den polnischen Jahrgangskollegen so gut wie besiegt.

Der 0:3-Rückstand nach den Treffern von Benedyczak (5./12.) und Skoras (15.) und die Rote Karte für den deutschen Verteidiger Mbom (19.) signalisierten überdeutlich, dass der danach tapfer um Schadensbegrenzung kämpfende Titelverteidiger aus diesem ungleichen Spiel gegen einen imponierend effektiven Gegner bestenfalls ein paar tröstliche Aspekte mitnehmen konnte. Das 0:4 durch Kozlowski kurz vor Schluss (90.) war dann noch ein Ausrufezeichen hinter einen aus deutscher Sicht düsteren Abend.

„Wenn man keinen Zugriff hat, muss man zumindest schauen, dass man die Tiefe sichert“, kritisierte Cheftrainer Antonio Di Salvo die naive Abwehrarbeit, gepaart mit Leichtsinnsfehlern und verhängnisvollen Ballverlusten weiter vorn. Zumindest habe sein Team „eine gute Moral“ bewiesen und „von der 15. bis zur 80. Minute alles rausgeholt“. Noch führen die Deutschen in der Qualifikationsgruppe B die Tabelle vor den punktgleichen Israelis und den bis auf zwei Punkten herangerückten Polen an.

„Enorm starke Formschwankungen“

Eine Momentaufnahme nach der Hälfte der Spiele, die Hermann Gerland, Di Salvos prominentester Assistent, mit der Erkenntnis, „es ist spannender geworden“, auf den Punkt bringt. Das westfälische Trainer-Original, fast 25 Jahre eine Institution beim FC Bayern München, hat im Sommer ohne zu zögern die Offerte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) angenommen, im Team des Nachfolgers von Erfolgstrainer Stefan Kuntz mitzuarbeiten.

„Mir macht es einfach Spaß, den jungen Menschen was beizubringen“, sagt er über seine lange Zeit als Trainer der Bayern-Amateure, Leiter des Münchner Nachwuchsleistungszentrums und Ko-Trainer von Koryphäen wie Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und Hansi Flick, der ihn als neuer Bundestrainer zum DFB holte.

„Ich habe dem Fußball so viel zu verdanken, dass ich mein Wissen nicht einfach so wegwerfen möchte“, sagte er am Tag nach der ersten Niederlage der deutschen U 21 seit 14 Monaten. Kämpfer Gerland, den sie „Tiger“ nennen, kennt die labilen Formkurven aufstrebender Profis aus Erfahrung nur zu gut. „Junge Spieler sind enorm starken Formschwankungen unterworfen“, sagt er, „sie wissen, dass man aus negativen Erlebnissen mehr als aus positiven Erlebnissen lernt. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Spielen besser in Form sind.“

Der mittlerweile weißbärtige Bochumer nutzte die Gelegenheit auch dazu, über die qualitativen Defizite der Schulung von Talenten in Deutschland zu reden. „Wir müssen sehr früh mit dem Eins gegen Eins beginnen“, sagt der aus reicher Erfahrung redende 67 Jahre alte Fußballlehrer, „wir müssen Zweikämpfe eingehen und den Ball in den Vordergrund stellen. Wir müssen ein Training gestalten, das den Kindern Spaß macht.“ Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, ist aber anscheinend nicht überall so.

„Ein Unding für die jungen Leute“

Gerland liefert ein Beispiel für die derzeit defizitäre Kunst, sich im Zweikampf spielend durchzusetzen. Die frühere Defensivfachkraft des VfL Bochum sagt, „bei uns konnte auch jeder in der Abwehr Eins gegen Eins spielen. Heute arbeiten wir immer im Verbund. Wenn ich aber nur sage, Pass, Pass, Pass, kann ich keinen Dribbler entwickeln. Wenn die, bis sie 17 sind, nur gepasst haben, können sie auch mit 19 nicht dribbeln.“ Was auch heißt, dass den ebenso defizitär ausgebildeten Mittelstürmern, früher eine deutsche Paradedisziplin, das „Futter“, also die Flanken der erfolgreichen Dribbler auf den Flügeln fehlt.

Aus eigener Erfahrung weist Gerland gern auf ein weiteres Defizit in den großen Jugendabteilungen der besten Klubs hin. „Die U 19 des FC Bayern hat 29 Spieler im Kader. Das heißt, wenn der Trainer nicht auswechselt, gucken bei den Spielen 18 Spieler zu. Das ist ein Unding für die jungen Leute. Die müssen Fußball spielen. Da muss ich auch ein Training mal so gestalten, dass Sieben gegen Sieben oder Acht gegen Acht spielen.“

Der Praktiker Gerland liebt sein Spiel und mag den Fußball, der verkopft daherkommt, gar nicht. Sein Motto für die Basisarbeit: „Gib den Kindern einen Ball in kleinen Gruppen. Lass sie Tore schießen, lass sie dribbeln, auch wenn sie den Ball oder ein Spiel verlieren. Das ist doch nicht so schlimm. Die müssen hinterher gut sein. Im Nachwuchsbereich steht die Ausbildung der Spieler im Vordergrund – und nicht der Erfolg der Mannschaft.“

Gerlands Worte wiegen schwer, hat er doch spätere Weltmeister wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger oder Mats Hummels in seiner Lebensschule ausgebildet. Sein Motto ist deshalb ganz einfach: „Übung macht den Meister. Das war vor fünfzig Jahren so, das ist heute so und wird in fünfzig Jahren auch so sein.“ Wie aber sieht es heute manchmal aus? „Heute heißt es, gib dem Gegner keine Chance zum Denken“, sagt Gerland, „aber wenn man den Ball hat, muss man auch wissen, was man mit dem Ball macht. Wir haben die Kugel, und auf einmal wissen wir nicht mehr weiter.“ So kann es, ginge es nach Hermann Gerland, nicht weitergehen.