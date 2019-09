Deutsche Nationalmannschaft : Viel Talent, aber wenig Klasse

Tief in der eigenen Hälfte landete nach sieben Minuten der Ball bei dem deutschen Spieler, von dem Kenner schwören, er könnte selbst mit verbundenen Augen den Ball exakt in den Fuß seines Mitspielers passen. Aber Toni Kroos, der vielleicht coolste und präziseste Mittelfeldspieler, den es je in Deutschland gegeben hat, war im Windsor Park von Belfast plötzlich überfordert, als er sich zwei Spielern gegenüber sah, die sich wild auf ihn stürzten, als würden sie sich wie sonst in der schottischen Liga oder in der zweiten englischen Klasse rumtreiben und keinen leibhaftigen Weltmeister und viermaligen Triumphator in der Champions League vor sich haben.

So leidenschaftlich und entschlossen, wie sie dies in diesem Moment taten, ohne einen Hauch von Ehrfurcht, trieben sie Kroos tatsächlich in die Ecke und unterbanden sein metronomengleiches Aufbauwerk. Sie erzwangen einen Fehlpass des selten Fehlbaren, und ein Spieler mit dem klangvollen Namen Conor Washington von Heart of Midlothian stand nun urplötzlich allein vor Manuel Neuer, dem nächsten deutschen Fußballriesen. Doch der machte mit einer prächtigen Reaktion gerade noch die große Chance zum 1:0 für Nordirland zunichte.

In diesem Moment war plötzlich die Weltmeisterschaft in Russland im deutschen Fußball wieder gegenwärtig. Das Auftaktspiel gegen Mexiko, als Kroos einen harten Zweikampf gleich zu Beginn noch als Majestätsbeleidigung aufgefasst hatte und der deutsche Niedergang seinen Anfang nahm.

Die Qualitätsafrage

Diesmal, in Belfast, ist es gerade noch gutgegangen. Das war nicht nur der Eindruck, den die Kroos-Szene hinterließ, sondern der sich rundweg durch dieses Spiel und eine Woche zog, in der sich die ersten deutschen Fortschritte erst gegen die Niederlande (2:4) und nun auch beim 2:0 in Nordirland wieder in Luft aufzulösen schienen. Auch mit jungen und hochtalentierten Leuten machte diese Mannschaft im Herbst 2019 keinen Spaß – und keinem Gegner Angst. Der gute Gegner war für die Deutschen viel zu gut. Und besser als der Schlechtere waren die Deutschen auch kaum.

Beim nordirischen Trainer O’Neill, der dem DFB-Team bei der EM 2016 mit 0:1 und im Jahr darauf mit 1:3 vom Ergebnis zwar knapp, vom Spielverlauf aber klar unterlegen war, hörte sich das am Montagabend so an: „Diesmal war die Chance da. Es war wirklich knapp.“ Und der Bundestrainer stellte nach Toren von Marcel Halstenberg unmittelbar nach der Pause (48. Minute) und von Serge Gnabry unmittelbar vor dem Abpfiff (90.+2) fest: „Es war ein bisschen viel durcheinander. Wir sind in einer Phase des Lernens. Da müssen die Spieler noch ein bisschen zulegen.“

Die eigentliche Frage, die an diesem Doppelspieltag aber von Minute zu Minute größer wurde, war nicht die nach der individuellen Leistungsfähigkeit der deutschen Spieler. Sondern weshalb diese Ansammlung von Talent zusammen immer noch viel weniger Kraft und Glanz auf den Platz bringt, als in ihren Einzelteilen steckt. Das gehe halt nicht so schnell, wie manche dächten, entgegnete Löw der sich nach dem 2:4 gegen die Niederlande lauter werdenden Kritik an seinem stockenden Aufbauwerk anhören musste. Man müsse sich in der verbleibenden Zeit bis zur EM vor allem einspielen und Automatismen einüben. „Kontinuität“, so der Bundestrainer, sei entscheidend. Außerdem hätten sie die Verletzung von einigen Spielern zu verkraften gehabt. Das sei für eine junge Mannschaft nicht einfach. Aber auch wenn Sané, Goretzka oder Gündogan wieder zurückkommen – in welcher Verfassung seine Mannschaft zum EM-Start im Sommer 2020 sein werde, das könne er jetzt auch nicht sagen.