DFB-Team fliegt nach Basel : Abgehoben

Eine Reise mit der Bahn von Stuttgart nach Basel dauert knapp drei Stunden, mit dem Auto sind es nicht mal 250 Kilometer. Der Gedanke, dafür in ein Flugzeug zu steigen, drängt sich nicht unbedingt auf. Die deutsche Nationalmannschaft hat es vor dem Spiel in der Nations League an diesem Sonntag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und im ZDF) dennoch getan.

Diese Flugreise kam nicht gut an beim Publikum, wie die Reaktionen auf Twitter erahnen lassen. „Umweltbewusstsein sieht anders aus, liebes DFB-Team“ schreibt stellvertretend der FC Fairplay, ein Verein für Integrität im Profifußball. Andere Aussagen in den Sozialen Netzwerken sind weniger freundlich formuliert und lassen sich in Summe als veritablen Shitstorm zusammenfassen. „Ihr seid einfach nur peinlich“, schreibt Nutzer Moritz Faist an die Adresse der Mannschaft. „Ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wie fahrlässig dämlich sich der DFB verhält. Diese kurze Distanz fliegen. Abgehoben!“ In die gleiche Richtung argumentiert Holger Schmidt: „Irgendwie fällt es der Mannschaft heute schwer, zu argumentieren, sie sei nicht abgehoben, sondern auf dem Boden geblieben.“ Ein anderer versucht es mit Humor: „Kaum sind die Spieler des FC Bayern nicht dabei, ist das ganze Klima versaut...“

Zur Strafe „zu Fuß über den Schwarzwald“

In seiner Selbstwahrnehmung sieht sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als Verfechter des Nachhaltigkeitsgedankens. Auf seiner Homepage nimmt die Seite „Umwelt und Klimaschutz“ gebührend Raum ein, es werden „87 gute Ideen für Umwelt und Verein“ aufgelistet. „Fußball kann man nur in einer intakten Natur spielen”, wird DFB-Präsident Fritz Keller zitiert.

Ob bei der Flugreise von Stuttgart nach Basel überhaupt eine relevante Zeitersparnis zustande kam, bezweifeln im übrigen auch viele: Start- und Landeerlaubnis brauchen selbst DFB-Flieger. Auch muss das Gepäck ein- und ausgeladen werden.

Ein Statement zu der nach Auffassung vieler Fans unnötigen Reise war auf der DFB-Seite bis Sonntag Nachmittag nicht zu finden. Dafür sammelt sich unter dem Hashtag #SUIGER der Spott der Fans: „Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage“, so schreibt Christian Jung, soll die Mannschaft zur Strafe den Rückweg „zu Fuß über den Schwarzwald“ antreten. Das sollte Motivation genug sein.