FC Liverpool : Unbarmherzig, unbesiegbar

Es war ausgerechnet einer der Jüngsten, der nach dem 3:1-Sieg des FC Liverpool gegen Manchester City am Sonntagabend den Mund am vollsten nahm. Liverpools rechter Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold, seit Kurzem 21 Jahre alt, hatte in dem Premier-League-Spitzenspiel eine starke Leistung gezeigt, wie so oft.

Er war aber auch der Grund dafür, dass sich City – allen voran Trainer Pep Guardiola – ungerecht behandelt fühlte. Früh im Spiel war Alexander-Arnold der Ball im eigenen Strafraum an den Arm gesprungen, trotzdem gab es keinen Elfmeter. Obendrein schoss Fabinho 21 Sekunden später mit einem knallharten, akkurat plazierten Fernschuss am anderen Ende des Spielfelds das Führungstor.