Jonglieren statt sanieren : Barça zwischen Schulden und Millionentransfers

Der FC Barcelona ist mit sage und schreibe 1,3 Milliarden Euro verschuldet und investiert munter weiter. Ganz aktuell 45 Millionen Euro in Weltstar Robert Lewandowski. Wie geht das?

Teure Hypothek: Robert Lewandowski verstärkt den FC Barcelona, fällt ihm aber auch zur Last. Bild: AFP

Auf der Webseite der spanischen Liga kann man die neuesten Verpflichtungen nachverfolgen: „Welches sind die allerneuesten Transfers in LaLiga? Informiere Dich auf dem einzigen Transfermarkt des spanischen Fußballs.“

Der jüngste Transfer auf der Liste war am Mittwoch der von Joselu Deportivo Alavés zu Espanyol Barcelona. Robert Lewandowski sucht man in dieser Liste jedoch vergeblich, auch die übrigen Neuverpflichtungen des FC Barcelona finden sich dort nicht. Der mit 1,3 Milliarden Euro verschuldete Verein hat Probleme, die Bedingungen zum Financial Fair Play von La Liga einzuhalten und bekäme derzeit keine Spielzulassung für seine Verpflichtungen.