Von Kaiserslautern bis 1860 : Der dritten Liga droht der Kollaps

Die Corona-Krise setzt dem deutschen Profifußball zu und offenbart an vielen Stellen dessen wirtschaftliche Fragilität. Wie selten zuvor tritt gerade die Schwäche einer Branche an die Oberfläche, die Millionen umsetzt, in der das betriebswirtschaftliche Maß aber bisweilen überlagert wird von Gier und dem Streben nach schnellem Erfolg. In Deutschland ist diese Situation nirgendwo so dramatisch wie in der niedrigsten deutschen Profiklasse – der dritten Liga, deren Finanzbasis ohnehin brüchig ist.