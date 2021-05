Der DFB in der Männer-Krise : Anpfiff durch die Frauen

In einem Positionspapier fordern neun Kritikerinnen, unter ihnen Bibiana Steinhaus-Webb, mehr weibliche Beteiligung im DFB. Sie wollen eine Quote – und vielleicht sogar eine Präsidentin.

Jetzt, da Rainer Koch zum dritten Mal in fünf Jahren zum Interimspräsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aufgestiegen ist, fängt das Spiel um die Zukunft im größten Sportverband der Welt mal wieder von vorne an. Es ist ein Spiel, das ohne Schiedsrichter und ohne Zuschauer ausgetragen wird, in den Hinterzimmern, wo die mächtigen Funktionäre des deutschen Fußballs im Heimvorteil sind. Es ist ein Spiel, in dem die Ego-Taktiker und ihre Verbündeten seit vielen Jahren die Regeln machen, weswegen es für sie stets gut ausging: mit Präsidenten, die sie sich aussuchten. Und einem System, das ihnen diente.

Es ist aber auch ein Spiel, in dem die mehr als sieben Millionen Mitglieder am Ende meistens die Verlierer sind. Und obwohl sie dafür mitverantwortlich sind, wollen sich Koch und der andere Interimspräsident Peters mit ihren Kollegen im Hintergrund nach dem offiziellen Rücktritt des Präsidenten Fritz Keller am Montag nun wieder alleine aufs Spielfeld stellen. Doch dieses Mal versuchen sich erstmals Akteure von außen einzumischen, die den Ausgang des Spiels beeinflussen wollen. Es sind aber keine Mitspieler, sondern Mitspielerinnen.