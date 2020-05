Fußball : Der brüchige Frieden der dritten Liga

Am Wochenende nimmt die dritte Liga den Spielbetrieb nach der Corona-Unterbrechung wieder auf. Doch auch wenn die Kritik am Restart zuletzt etwas leiser wurde, bleiben die Konflikte bestehen.

Nach dem ganzen Getöse und Gezeter der vergangenen Wochen verliefen die finalen Tage vor dem Restart der dritten Liga geradezu harmonisch. Die Klubs zogen sich in ihre Quarantäne-Trainingslager zurück und funkten von dort die üblichen Eindrücke hart arbeitender Profifußballer. Dazu gab es markige Kampfansagen wie etwa von Halles Torjäger Terrence Boyd, der in bester Oliver-Kahn-Manier einforderte, dass man nun im Abstiegskampf „Eier zeigen“ müsse. Von den Protesten einiger Klubs, die zuvor das Bild einer tief zerrütteten und gespaltenen Liga gezeichnet hatten, war dagegen nur noch wenig zu hören. Die Kritiker befanden sich auf dem Rückzug. Und wenn an diesem Samstag nun in sieben und am Sonntag in weiteren drei Partien der Ball wieder rollt, könnten in der öffentlichen Wahrnehmung ohnehin wieder die sportlichen Dramen dominieren.

Am Montag hatte der Außerordentliche Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) endgültig Fakten geschaffen. Fast 95 Prozent der Delegierten, die sich aus den Landesverbänden, dem Ligaverband und dem DFB-Vorstand generieren, stimmten für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Eine demokratische Ohrfeige für all diejenigen, die in den vergangenen Wochen lautstark und vehement die Risiken und Nebenwirkungen dieses Vorhabens angeprangert hatten. Zumindest präsentierten sie sich anschließend als faire Verlierer – und fügten sich, wenn auch zähneknirschend, in ihr Schicksal.

Nach der beispiellosen öffentlichen Schlammschlacht der vergangenen Wochen konzentrierten sich letztlich auch die Klubs der Fraktion „Saisonabbruch“ lieber darauf, die Voraussetzungen für die bevorstehende Rückkehr auf den Rasen zu schaffen. Bei Carl Zeiss Jena beispielsweise rückte man von einer zuvor angekündigten Klage gegen den DFB doch wieder ab. Auch der 1.FC Magdeburg zog seinen Antrag auf Verlegung der ersten beiden Spiele zurück. Dazu erhielt man in Magdeburg, beim Halleschen FC und auch bei Preußen Münster nun doch noch gerade rechtzeitig die notwendigen behördlichen Genehmigungen zur Austragung von Spielen im heimischen Stadion. Jena, wo noch bis zum 5. Juni Sportveranstaltungen aller Art verboten sind, bekam vom Verband Würzburg als alternativen Spielort zugewiesen.

Die Konfliktlinien bleiben bestehen

Wie nachhaltig der Burgfrieden in Liga drei wirklich ist, wird sich allerdings erst noch zeigen müssen. Schließlich sind die Vorwürfe der Fortsetzungs-Gegner mit dem eindeutigen Votum beim Bundestag keineswegs vom Tisch. „Für die entsprechenden Abstimmungsverhältnisse war zuvor bereits gesorgt worden, wir fühlen uns eher bestätigt als enttäuscht“, sagte beispielsweise Halles Sportdirektor Ralf Heskamp der F.A.Z.. Noch immer beklagen einzelne Klubs, dass sie im komprimierten Saisonendspurt mit fünf englischen Wochen in Serie unter massiven Wettbewerbsnachteilen leiden. Dass Münster, Jena und Magdeburg letztlich erst am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnten, unterstützt diese These. Dazu werden auch die von vielen beklagten wirtschaftlichen Folgen der Fortsetzung wohl erst im Sommer wirklich sichtbar.

Die Konfliktlinien innerhalb der Liga werden deshalb wohl unabhängig vom sportlichen Geschehen am Wochenende weiter bestehen bleiben. Obwohl für rein sportliche Brisanz in einer Liga, die zur Hälfte im Aufstiegsrennen und zur anderen Hälfte im Abstiegskampf steckt, eigentlich ausreichend gesorgt ist. Mit Münster und Halle treffen zudem am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, die sich beide vehement für einen Abbruch eingesetzt hatten. Ein Neustart unter Protest also. Auch wenn eine Verbrüderung zwischen den beiden Kämpfern für dieselbe Sache unwahrscheinlich ist. Zu viel steht in dem Duell im Tabellenkeller aus sportlicher Sicht auf dem Spiel.

„Ab sofort gilt auf dem Rasen die gleiche Herangehensweise, wie sie in den vergangenen Wochen in den Diskussionen vorherrschte: Jeder vertritt ausschließlich seine eigenen Interessen“, sagt deshalb auch Heskamp. Von „Solidarität beim Abwägen der Argumente“ sei zuletzt „wenig zu spüren“ gewesen. Ganz so harmonisch, wie es in den vergangenen Tagen bisweilen den Anschein hatte, ist die Situation in Liga drei also offensichtlich doch nicht. Der Zoff und Zank der vergangenen Wochen hat tiefe Gräben hinterlassen. Wie gut es sich auf einem derart zerfurchten Spielfeld tatsächlich Fußball spielen lässt, bleibt deshalb abzuwarten.