1. FC Kaiserslautern : Notruf vom Betzenberg

Der große Fritz Walter wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden, und der 1. FC Kaiserslautern feierte gerade erst sein 120-jähriges Bestehen: Ausgerechnet im Jubiläumsjahr erwartet den Traditionsverein aus der Pfalz aber ein bitterer Eintrag in der Vereinsgeschichte – der Gang in die Insolvenz. Der FCK bestätigte an diesem Montag, beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt zu haben.

In der schwierigen Lage richtete Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt einen Appell an das Vereinsumfeld: „Unser operatives Geschäft sowie den Spielbetrieb führen wir fort. Unsere Fans, Anhänger, Freunde und Förderer bitten wir darum, den FCK mit kühlem Kopf und heißem Herzen zu unterstützen. Wir sind sanierungsfähig und ganz sicher sanierungswürdig.“ Den 1. FC Kaiserslautern sollen mittlerweile Schulden in Höhe von rund 24 Millionen Euro plagen, der Verein dürfte etwa 15 Millionen Euro für die Erteilung der Lizenz für die kommende Saison benötigen.

Der Verein strebt nun eine sogenannte Plan-Insolvenz an. Damit könnte sich der viermalige deutsche Meister sanieren und den drohenden Absturz in die Bedeutungslosigkeit abwenden. Sportlich hat der Schritt wegen der derzeitigen Corona-Krise keine Konsequenzen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den bei einem Insolvenzantrag vorgesehenen Neun-Punkte-Abzug wegen der besonderen Situation ausgesetzt. Der FCK ist mit 44 Punkten derzeit Tabellen-Zwölfter. Das Polster zu einem Abstiegsrang beträgt sieben Zähler.

„Ziel des Verfahrens ist es, zügig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen“, sagte Voigt. Man wolle die Chance nutzen, „die Eigenkapitalbasis mit Investoren für einen grundlegenden wirtschaftlichen Neustart zu stärken“. Gemeinsam mit dem Generalbevollmächtigten Dirk Eichelbaum will der Geschäftsführer in den kommenden Wochen Gespräche mit interessierten Investoren führen. Dass Profis auf einen Teil ihres Gehalts verzichten, nannte Voigt „ein bemerkenswertes Signal“. Sportlich geht es zunächst ganz normal weiter: An diesem Dienstag (19 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 3. Fußball-Liga) spielen die Pfälzer bei den Würzburger Kickers.