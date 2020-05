Gedankenspiele wegen Corona : Dauert ein Spiel bald weniger als 90 Minuten?

Aktualisiert am

Früherer Abpfiff: In England wird über kürzere Spielzeit diskutiert. Bild: Picture-Alliance

Sepp Herberger ist ja schon lange widerlegt. Sein Satz „Ein Spiel dauert 90 Minuten“ wird seit Jahren durch tendenziell immer längere Nachspielzeiten konterkariert. Nun aber könnte es in der Corona-Krise noch dicker kommen: „Ein Spiel dauert nicht mal mehr 90 Minuten“ müsste Herberger zumindest gemäß Gedankenspielen aus England demnächst seine Weisheit umformulieren.

In der Diskussion über eine baldige Fortsetzung der Fußballsaison in der englischen Premier League gibt es nämlich nach vorangegangenen unkonventionellen Vorschlägen nun auch die Idee einer Spielzeitverkürzung. Dies verriet nun der Vorsitzende der Spielergewerkschaft PFA, Gordon Taylor. „Wir wissen, welche Vorschläge gemacht wurden“, sagte Taylor im Interview des Senders BBC Radio 4, „die Möglichkeit häufiger zu wechseln, dass die Halbzeiten nicht die vollen 45 Minuten dauern, neutrale Austragungsorte - es gibt viele Ideen.“

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt testen

Hintergrund der Überlegungen ist, dass die Vereine eine Überlastung der Profis befürchten, wenn bei einer Fortsetzung der Spielzeiten die ausstehenden Duelle in sehr dichter Folge angesetzt werden sollen. Die Ligen wie die Bundesliga wollen die Spielzeiten nach Möglichkeiten bis zum 30. Juni beenden. Das wären in Deutschland bei einem Wiederanpfiff Mitte Mai neun Spiele sowie zwei Relegationsspiele innerhalb von weniger als sieben Wochen. In England sähe es ähnlich aus.

Wie realistisch der Vorschlag kürzerer Halbzeiten tatsächlich ist, vermochte Taylor allerdings nicht zu sagen. „Wir können die Zukunft nicht voraussehen“, sagte er. „Warten wir mal ab, welche Vorschläge es noch gibt, dann lassen wir die Manager, Trainer und Spieler all das verarbeiten und sich ein fundiertes Bild machen.“

Premier League will fortsetzen

Eine solche temporäre Änderung der Fußballgrundlagen wäre Angelegenheit für die Regelhüter des International Football Association Board Ifab. Zuletzt hatte der Weltverband beim Ifab den Vorschlag gemacht, wegen der Coronavirus-Krise vorübergehend bis zu fünf statt drei Auswechslungen pro Team zu erlauben.

Mehr zum Thema 1/

Am vergangenen Freitag hatten sich alle 20 Premier-League-Klubs dafür ausgesprochen, die seit Mitte März unterbrochene Saison zu Ende zu spielen. Spekuliert wird über einen Wiederbeginn Mitte Juni, sofern Regierung und Gesundheitsexperten zustimmen. Am Freitag wollen sich die Vereine abermals in einer Videokonferenz austauschen. Sepp Herberger wird dabei vermutlich im englischen Kontext keine Rolle spielen.