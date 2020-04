Geburtsstunde der „Fohlen-Elf“ : Triumph der Leichtigkeit

Aktualisiert am

Am 30. April 1970 erlebt Borussia Mönchengladbach die erste Sternstunde. Mit dem Meistertitel beginnt auf den Tag vor 50 Jahren ein großes Fußball-Jahrzehnt. Eine solche Geschichte wird es im deutschen Fußball nicht noch einmal geben.

Kurz nach halb zehn an jenem Abend, der der größte der Vereinsgeschichte werden sollte, spielte Borussia Mönchengladbach mit zwölf Mann. Damit ist nicht, metaphorisch, die Kulisse der 32.000 Zuschauer am ausverkauften Bökelberg gemeint. Sondern, ganz physisch, jener zwölfte Mann, der plötzlich auf dem Spielfeld stand, unübersehbar, unüberhörbar. Seine Stimme hat Günter Netzer noch fünfzig Jahre später im Ohr. „Plötzlich stand da der Weisweiler als Libero“, erinnert er sich, „fast am Elfmeterpunkt, gleich hinter dem Sieloff, und hat den beschimpft“.

Hennes Weisweiler und Günter Netzer, Trainer und Regisseur, waren die Männer, die einen kleinen Klub vom Niederrhein zu einer Größe des deutschen Fußballs machten. Nach dem Aufstieg 1965 begeisterten die „Fohlen“ mit Tempofußball das Land, schossen die meisten Tore, aber Meister wurden andere, 1969 auch die Mitaufsteiger des FC Bayern „mit ihrem ökonomischen Fußball“, wie Netzer es nennt.