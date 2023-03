Aktualisiert am

Fußball in Senegal: Der Traum von Europa spielt immer mit. Bild: Picture Alliance

Ganz Senegal ist auf den Beinen, tanzt und jubelt in den Farben grün, gelb, rot, als Sadio Mané den Elfmeter versenkt und das Land damit den Africa Cup gewinnt. Senegal, Afrikameister! Bilder vom Tag danach zeigen ein Meer aus Menschen, das den Teambus in der Hauptstadt Dakar verschluckt, Menschen auf Dächern, Menschen an Hausfassaden, Menschen überall. Jedes Land feiert seine Nationalmannschaft – der Senegal flippt aus.

Senegals Fußball ist im Moment der beste auf dem afrikanischen Kontinent. Mit dem Gewinn des Africa Cup im Februar 2022 galt Senegal als Geheimtipp für die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar. Senegal hat den derzeit besten Spieler des Kontinents, Sadio Mané, hervorgebracht. Und aus keinem anderen afrikanischen Land spielen so viele Profis in europäischen Topligen wie aus dem Senegal.