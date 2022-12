Darum fehlen in Deutschland so viele Schiedsrichter

Probleme im Fußball : Darum fehlen in Deutschland so viele Schiedsrichter

In der Bundesliga gibt es für jedes Spiel einen Schiedsrichter, in unteren Ligen nicht immer. Bild: Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Was auf deutschen Fußballplätzen in seltenen, aber extremen Fällen abgeht, dafür ist der Tatort Celle ein ebenso schlechtes wie gutes Beispiel: In einer unteren Amateurklasse gerät ein Spieler über eine Schiedsrichterentscheidung dermaßen in Rage, dass er den Unparteiischen krankenhausreif prügelt. Der Rabauke wird für ein Jahr gesperrt, die Strafe wird aber um die Hälfte reduziert, weil er sich verpflichtet, an einem Schiedsrichterlehrgang teilzunehmen und danach mindestens drei Begegnungen zu leiten.

Thomas Klemm Sportredakteur.

Als der Spieler später wieder kicken darf, ist er wie verwandelt. Nun verkneift er sich nicht nur das Motzen über den Schiedsrichter, sondern hält auch seine Mitspieler vom Meckern ab. Zum einen hat er die Fußballregeln besser kennengelernt, zum anderen habe er gemerkt, wie schwer man es als Schiedsrichter hat, alles im Blick zu behalten.