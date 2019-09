Kein Foto von Dardai : Hertha-Sieg aberkannt

Aktualisiert am

Praktisch jeder Berliner, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, dürfte ihn kennen, schließlich hat der Mann vier Jahre lang den ersten Verein der Stadt in der Bundesliga trainiert und davor schon 15 Jahre für die Hertha gespielt. Aber: Kennt ja jeder, gilt nicht. Ordnung muss sein und deshalb auch ein richtiger Spielerpass mit allen amtlichen Daten und vor allem einem Foto. Doch weil Pal Dardai damit nicht dienen konnte, endete sein erstes Spiel für die alten Herren der Hertha mit einer Niederlage am Grünen Tisch.

Zunächst hatte noch alles nach einem gelungenen Comeback des ewige Herthaners asugesehen, der zwischen 1997 und 2011 fast 300 Spiele in der ersten Mannschaft absolvierte, und danach von der U15 aufwärts fast alles trainierte, was blau-weiß gestreift war. Mit der Ü40-Truppe gewann Dardai in der ersten Runde des Berliner Pokals beim Wittenauer SC Concordia mit 3:2.

Das böse Erwachen folgte bei der nachträglichen Passkontrolle: weil das Foto des 44-jährigen fehlte, wurde den alten Hertha-Herren der Sieg aberkannt. „Vergessen hochzuladen“, so die etwas peinliche Begründung der alten Hertha-Herren. Pech gehabt: „Ihn kennt zwar jeder“, sagte Staffelleiter Ralf Nowack über den ehemaligen ungarischen Nationalspieler: „aber wir können da keine Ausnahme machen.“ Paragraphen 13 der Spielordnung lasse keinerlei Spielraum – auch nicht für einen Promi-Bonus.

Früher konnten sich Mannschaftsbetreuer noch damit rausreden, die Passmappe vergessen zu haben, und sie beim nächsten mal nachzureichen. Die Zeiten sind vorbei. Im erstaunlich modernen Berliner Fußball gelten ausschließlich digitale Spielerpässe, und die werden von einer absolut unparteiischen Software kontrolliert. Und die kennt kein Pardon. Deftige Bewertung des Versäumnisses: das Spiel wurde mit 0:6 gegen die Hertha gewertet. Pokal-Aus in der ersten Runde für die „alte Dame“, die mit ihren alten Herren ganz schön alt aussah.