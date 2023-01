Aktualisiert am

Untersuchungshaft in Spanien : Schwerer Vorwurf gegen Fußballstar Dani Alves

Nachdem die spanische Justiz für den brasilianischen Fußballprofi Dani Alves bereits am Freitag Untersuchungshaft wegen mutmaßlicher Vergewaltigung angeordnet hat, berichten nun die spanischen Medien über die Einzelheiten des Falls. Das Untersuchungsgericht spreche von einer glaubwürdigen und widerspruchslosen Aussage des mutmaßlichen Opfers und sehe stichhaltige Indizien für den Vorwurf, Alves habe in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember eine 23 Jahre alte Frau vergewaltigt, berichtete „El País“ am Sonntag.

Das Gericht begründet die Untersuchungshaft zudem mit der Möglichkeit, der Beschuldigte könnte sich einem möglichen Strafverfahren entziehen, weil es kein Auslieferungsabkommen zwischen Spanien und dem Heimatland des Brasilianers gebe. Der 39-Jährige hatte bis zum Ende der vergangenen Saison im Sommer 2022 für den FC Barcelona gespielt und war danach vom mexikanischen Verein UNAM Pumas verpflichtet worden. Dieser Klub hat den Vertrag nach Bekanntwerden der Vorwürfe gekündigt.

Einladung in den VIP-Bereich

Die 23 Jahre alte Frau hat unterdessen vor dem Untersuchungsgericht erklärt, im Falle einer Verurteilung von Alves auf eine Entschädigungszahlung zu verzichten. Sie strebe lediglich eine strafrechtliche Verurteilung von Alves an. Der Anzeige zufolge sei die Frau zusammen mit zwei weiteren Freundinnen in eine Disco gegangen und dort von einer Gruppe Mexikaner in den VIP-Bereich des Lokals eingeladen worden.

Dort habe ein Kellner sie gebeten, sich zu Alves und einem Freund zu setzen. Sie selbst habe Alves nicht gekannt und auch nicht gewusst, dass er Fußballprofi sei. Er habe sie aufgefordert, durch eine Tür zu gehen, hinter der sich die Toiletten befunden hätten, was sie aber nicht gewusst habe. Dort habe er sie geschlagen und zum Oralverkehr gezwungen.

Alves weist Vorwürfe zurück

Im Anschluss habe sie mit ihren Freundinnen den Ort so schnell wie möglich verlassen wollen, habe dann aber mit dem Sicherheitspersonal des Lokals gesprochen und sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Ergebnisse des Gutachtens zum Kleid des mutmaßlichen Opfers stehen noch aus.

Dem Zeitungsbericht zufolge hat der Beschuldigte gegenüber dem Untersuchungsgericht zunächst erklärt, er habe sich bereits in der Toilette befunden, als die Frau eintrat, und es habe keinen Kontakt gegeben. Auf Nachfrage der Nebenklage habe er ausgesagt, sie habe ihn sexuell bedrängt, die sexuellen Kontakte seien im Einvernehmen geschehen.

In einem dem Privatsender „Antena 3“ zugesandten Video, das für das Untersuchungsgericht allerdings keine Relevanz hat, erklärte Alves, er weise die Vorwürfe zurück. Er kenne die Frau nicht, er sei ihr nicht ins Bad gefolgt, die Begegnung mit ihr dort sei nicht beabsichtigt gewesen. Er tanze gerne, aber ohne anderen Menschen zu nahe zu kommen. Das Verfahren schade ihm und den Menschen in seinem Umfeld.