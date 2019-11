Sieg in Qualifikation : Auch Ronaldo und Portugal dürfen zur EM

Fußball-Europameister Portugal darf für die Titelverteidigung beim multinationalen Championat 2020 planen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo löste am Sonntag mit einem schwer erkämpften 2:0 (1:0)-Erfolg über Luxemburg als 17. Team das Ticket zur EM. Portugal beendete damit die Gruppenphase mit 17 Zählern auf Platz zwei hinter der Ukraine (20).

Nachdem Bruno Fernandes in der 39. Minute die Führung der favorisierten Gäste erzielt hatte, war es Ronaldo vorbehalten, mit seinem 99. Länderspieltor für die Entscheidung zu sorgen (86.). Am Donnerstag hatte CR7 bereits mit drei Treffern beim 6:0 über Litauen seine Torflaute beendet. Eintracht-Stürmer Andre Silva konnte sich nicht entscheidend durchsetzen und wurde nach 71 Minuten ausgewechselt, sein Frankfurter Team-Kollege Goncalo Paciencia kam diesmal nicht zum Einsatz.

Die Serben, die auf ein Fußball-Wunder in Form eines Punktverlustes der Portugiesen gehofft hatten, um noch das EM-Ticket zu lösen, trennten sich von der Ukraine 2:2 (1:1) und rangieren in der Endabrechnung auf Platz drei der Gruppe B. Ajax-Stürmer Dusan Tadic verwandelte nach neun Minuten einen Handelfmeter zur serbischen Führung und leitete mit einem Pass auf Alesandar Mitrovic (56.) auch den zweiten Treffer ein. Roman Jaremtschuk (32.) per Kopf und Artem Besydin (90.+3) besorgten die Treffer für den ungeschlagenen Gruppensieger.

Wer schafft nun noch den Sprung zur Fußball-Europameisterschaft? 17 von 24 Mannschaften stehen inzwischen fest. Drei Tickets werden zum Abschluss der EM-Qualifikation an diesem Montag und Dienstag noch vergeben, die restlichen vier Plätze werden in den Playoffs im März ausgespielt. Ein Überblick:

Gruppe A: ENGLAND und TSCHECHIEN sind qualifiziert.

Gruppe B: Die UKRAINE und PORTUGAL sind qualifiziert.

Gruppe C: DEUTSCHLAND und die NIEDERLANDE sind qualifiziert.

Gruppe D: Die Dänen qualifizieren sich, wenn sie in Irland unentschieden spielen oder die Schweiz in Gibraltar verliert. Bei einer Niederlage mit einem Tor sind die Dänen auch dabei, wenn die Schweiz Gibraltar nicht schlägt. Die Schweizer qualifizieren sich, wenn sie nicht gegen Gibraltar verlieren oder wenn Irland Dänemark nicht schlägt. Irland qualifiziert sich mit einem Sieg mit zwei oder mehr Toren Vorsprung gegen Dänemark oder bei einem Sieg mit einem Tor, wenn die Schweiz gegen Gibraltar nicht Remis spielt.

Gruppe E: KROATIEN hat die EM-Teilnahme sicher, dahinter dürfen noch drei Teams hoffen. Der Sieger aus dem Duell zwischen Wales (11) und Ungarn (12) wäre qualifiziert. Spielen die beiden Teams unentschieden, könnte die Slowakei (10) mit einem Sieg gegen Aserbaidschan noch vorbeiziehen.

Gruppe F: SPANIEN und SCHWEDEN sind qualifiziert.

Gruppe G: POLEN und ÖSTERREICH sind qualifiziert.

Gruppe H: FRANKREICH und die TÜRKEI sind qualifiziert.

Gruppe I: BELGIEN und RUSSLAND sind qualifiziert.

Gruppe J: ITALIEN und FINNLAND sind qualifiziert.

Das Feld der 16 Mannschaften, die in den Playoffs im März noch um vier Turnierplätze spielen werden, nimmt immer mehr Gestalt an. Aus den vier Nations-League-Staffeln des Jahres 2018 sind jeweils die vier besten noch nicht qualifizierten Teams in den Playoffs startberechtigt. Sind weniger als vier Teams in einem Pool noch ohne EM-Ticket, rücken Mannschaften aus tieferen Klassen nach

Pool A: Island + drei weitere Teams aus den Klassen B oder C, oder zwei, falls die Schweiz das Direkt-Ticket nicht löst

Pool B: Bosnien-Herzegowina + drei weitere Teams aus Liga B

Pool C: Schottland, Norwegen, Serbien + ein weiteres Team aus Liga C

Pool D: Georgien, Nordmazedonien, Kosovo, Weißrussland

Sichere Teilnehmer aus den Ligen B und C für die sieben vakanten Plätze sind:

Nordirland (Pool A oder B), Bulgarien (A oder C), Israel (A oder C) und Rumänien (A oder C).

Noch Chancen auf das direkte Ticket haben und nur im Falle eines Scheiterns in den Playoffs sind:

Schweiz (A), Dänemark (B), Wales (A oder B), Slowakei (A oder B), Irland (A oder B), Ungarn (A oder C),