Fußball-Star vor WM in Qatar : Große Sorgen bei Ronaldo und Portugal

Nicht nur in Deutschland gibt es kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft mächtig Frust. Portugals Trainer steht nun vor einer schweren Entscheidung. Es geht um seinen Star Cristiano Ronaldo.

Glücklos und gefrustet: Cristiano Ronaldo beim Spiel gegen Spanien in der Nations League Bild: EPA

So schnell kann es Richtung Krise gehen. Vor wenigen Tagen wurden die Portugiesen noch für einen souveränen 4:0-Sieg in Tschechien gelobt. Nach dem späten 0:1 gegen Spanien steht nun nicht nur der glücklose Cristiano Ronaldo infrage, sondern auch die Bilanz von Nationaltrainer Fernando Santos. Wenige Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft in Qatar wird deutlich: nach Deutschland, England oder Frankreich befindet sich der nächste europäische Mitfavorit weit entfernt von seiner Topform.

„Es gibt Dinge zu verbessern, damit wir bei der WM in Topform sind“, sagte Santos knapp nach dem Verpassen des Finalturniers der Nations League. Lange Zeit hatte die Seleção das Spiel in Braga bestimmt und auch die besseren Chancen auf ihrer Seite: drei der aussichtsreichsten vergab Ronaldo (47. Minute/72./90.) – zweimal konnte der 37-Jährige Spaniens Torhüter Unai Simón nicht überwinden, einmal zögerte er frei vor dem Tor zu lange. Nach der Partie verschwand der gefrustete Stürmer schnell in den Katakomben.

Messi mit Argentinien auf Kurs

Santos wird sich in den kommenden Wochen nun auch die Frage stellen müssen, ob er bei der WM tatsächlich auf Ronaldo in der Startelf setzt. Oder ob er etwa aufstrebenden Talenten wie Milans Rafael Leão Vertrauen schenkt, die dem portugiesischen Spiel mehr Variabilität und positive Grundstimmung bringen könnten.

Auch Spaniens Coach Luis Enrique wird sich trotz des späten Siegtreffers von Álvaro Morata (88.) Gedanken machen. Im ersten Durchgang wirkte das Ballgeschiebe der Spanier ziel- und ideenlos. Erst mit der Hereinnahme der Ausnahmetalente Gavi, Yeremy, Pedri und Nico Williams wurde es besser. „Es ist wunderbar, diese Spieler zu trainieren. Ich könnte nicht nur 26, sondern 40 Spieler mit zur WM nehmen“, sagte Enrique.

Ronaldos langjähriger Rivale Lionel Messi erreichte derweil eine weitere beeindruckende Marke in der argentinischen Nationalmannschaft. Der frühere Weltfußballer bejubelte beim 3:0 (1:0)-Erfolg im Testspiel gegen Jamaika seinen 100. Sieg mit den Südamerikanern. Der 35-jährige Messi wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und erzielte zwei Tore (86., 89.). In 164 Spielen für Argentinien kommt Messi damit auf 90 Treffer.

Durch den Sieg blieb Argentinien zum 35. Mal in Serie ungeschlagen. Ihre bislang letzte Niederlage kassierte die Seleccion 2019 im Copa-America-Halbfinale. Messi hatte bereits beim vorherigen Testspiel gegen Honduras (3:0) zwei Treffer erzielt.

Bei der WM-Endrunde in Qatar (20. November bis 18. Dezember) trifft Argentinien in der Vorrundengruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.