Ärger beim Fußballstar : Cristiano Ronaldo gegen alle

Cristiano Ronaldo fühlt sich „betrogen“ – und wettert in einem Interview gegen alle, die ihn in Manchester loswerden wollen. Klar scheint eins: Der Portugiese will seinen Wechsel erzwingen.

Beim Auswärtsspiel von Manchester United gegen den FC Fulham am Sonntag stand Cristiano Ronaldo nicht mal im Kader, und trotzdem gehörten die Schlagzeilen hinterher wieder dem in die Jahre gekommenen Superstar. Denn am späten Abend enthüllte der wegen seiner oftmals kruden Ansichten umstrittene Journalist und Moderator Piers Morgan, dass Ronaldo ihm ein Interview gegeben hat, das es in sich hat. Darin sagt Ronaldo unter anderem, dass United ihn aus dem Klub drängen wolle, weshalb er sich „verraten“ fühle. Hochrangige Figuren im Klubvorstand wollten ihn loswerden, „nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im vergangenen Jahr“. Die Fans, glaubt Ronaldo, müssten endlich „die Wahrheit“ erfahren.

Auch Trainer Erik ten Hag gehört nach Ronaldos Darstellung zu denjenigen im Verein, die sich gegen ihn verbündet haben. Der Niederländer hat in dieser Saison das Traineramt bei United übernommen und ringt seitdem mit Ronaldo und dessen Anspruch, auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter von bald 38 Jahren der alleinige Dreh- und Angelpunkt im Team zu sein.

„Keinen Respekt“ für ten Hag

Die Lage spitzte sich zu, als Ronaldo bei Uniteds 2:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur Mitte Oktober zunächst nur auf der Bank saß, dann seine Einwechslung verweigerte und stattdessen noch vor dem Schlusspfiff das Stadion verließ. Ten Hag suspendierte ihn daraufhin für das folgende Spiel gegen Chelsea. „Ich habe keinen Respekt für ihn, denn er zeigt keinen Respekt für mich“, sagte der offensichtlich zutiefst beleidigte Ronaldo jetzt über sein Verhältnis zum Trainer: „Wenn du mich nicht respektierst, werde ich dich niemals respektieren.“

Nachdem Ronaldo seine Suspendierung gegen Chelsea abgesessen hatte, setzte ihn ten Hag in den darauffolgenden Spielen gegen West Ham United und Aston Villa über die vollen 90 Minuten ein; gegen Villa machte er ihn sogar zum Kapitän. Das passt nicht so recht zu Ronaldos Anschuldigung, der Trainer bringe ihm keinen Respekt entgegen. Sogar Ralf Rangnick, der vergangene Saison für einige Monate als Interimstrainer bei United gearbeitet hatte, wurde zum Ziel von Ronaldos Attacken. „Wenn du nicht mal ein Trainer bist, wie willst du dann der Boss von Manchester United sein?“, fragte der Portugiese und schob nach: „Ich hatte vorher noch nicht einmal von ihm gehört.“

Nach den Worten des Interviewers Morgan habe sich Ronaldo von selbst an ihn gewandt, um seinem Frust öffentlich Luft zu machen. „Cristiano hat mich um das Gespräch gebeten“, sagte Morgan, der seit Jahren zum Bekanntenkreis des portugiesischen Superstars gehört. Die Reaktionen auf Ronaldos Generalabrechnung fielen am Mittwoch erwartet wortgewaltig aus. „Eine Bombe!“, kommentierte die portugiesische Sporttageszeitung „A Bola“.

Ungewöhnlich aggressiv

Wortkarg gab sich lediglich Ronaldos (Noch-)Verein. Man habe die Medienberichterstattung zu Ronaldos Interview „zur Kenntnis genommen“ und werde Stellung nehmen, sobald alle Fakten auf dem Tisch lägen, ließ Manchester United verlauten. Der Fokus des Klubs liege stattdessen auf „dem Momentum, Glauben und Wir-Gefühl“. Letzteres kann getrost als indirekter Vorwurf gelesen werden, dass es dem Superstar vor allem um sich selbst geht. So, wie es Ronaldo in seinen 18 Profijahren bei Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin und in Portugals Nationalmannschaft eben gewohnt gewesen ist.

Ronaldo war im Sommer 2021 als Weltstar zu seinem früheren Verein Manchester United zurückgekehrt, wo ihm einst der große Durchbruch gelang. Viele Fans verbanden mit ihm die Hoffnung, dass Englands taumelnder Rekordmeister nach Jahren voller Misserfolge wieder um den Titel spielen könnte. Daraus wurde nichts, und vor dieser Saison wollte Ronaldo dann angeblich zu einem Verein wechseln, der – anders als United – in der Champions League spielt. Zu einem Transfer kam es nicht.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung seines ungewöhnlich aggressiven Interviews, pünktlich zur Unterbrechung der Premier League wegen der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Qatar, deutet darauf hin, dass er mit aller Macht einen Wechsel in diesem Winter erzwingen will. Eine Zukunft bei United dürfte er nicht mehr haben.

Ronaldo äußert in dem Interview auch durchaus gerechtfertigte Kritik daran, wie die US-amerikanische Eigentümerfamilie Glazer den Klub führt. So habe es seit seinem Wechsel von United zu Real im Sommer 2009 praktisch keine Weiterentwicklung des Stadions Old Trafford und speziell der Räume gegeben, in denen sich die Spieler aufhalten. Seit der damalige Trainer Alex Ferguson in den Ruhestand ging, habe es bis zu seiner Rückkehr keine Fortschritte gegeben: „Nichts hat sich verändert.“

Die nächsten Breitseiten gegen den Trainer und den Klub dürften schnell folgen. Denn was bis jetzt aus dem Interview bekannt ist, stammt aus vorab veröffentlichten Schnipseln. Das ganze, anderthalb Stunden lange Interview wird in zwei Teilen am Mittwoch und Donnerstag in Morgans Sendung „TalkTV“ ausgestrahlt.

„Wird bei der WM wieder er selbst sein“

Ronaldo wird sich dann schon in einem Kreise aufhalten, in dem er sich weiterhin wertgeschätzt fühlen darf – dem portugiesischen Nationalteam, das in der WM-Gruppe H auf Ghana, Uruguay und Südkorea treffen wird. Portugals Trainer Fernando Santos wird es kaum wagen, seinen Kapitän und Rekordtorschützen bei den anspruchsvollen Aufgaben in Qatar auf der Bank schmoren zu lassen und damit schlechte Stimmung in Team und Umfeld zu provozieren.

Denn auch wenn Ronaldo nicht mehr auf der Höhe seiner Schaffenskraft ist – für besondere Momente ist er immer noch gut, zumal mit Diogo Jota eine verlässliche Offensivkraft Portugals bei der WM verletzt fehlt. „Er wird bei der WM wieder er selbst sein und zuschlagen“, sagte Hugo Almeida, ehemaliger Bundesligaprofi bei Werder Bremen und viele Jahre Ronaldos Mitspieler in der Selecção. Cristiano Ronaldo wird sich mit voller Kraft auf das Wüstenturnier konzentrieren. „Ich will mit Portugal die WM gewinnen“ – auch das hat der Superstar im Interview gesagt.