Star bei Manchester United : Was der Ronaldo-Effekt bewirkt

Den Spielern von Manchester United ist die Lust auf Süßes vergangen. Die Ernährung der Fußballprofis wird streng überwacht, aber freitags gibt es für die Mannschaft beim gemeinsamen Abendessen ausnahmsweise ein süßes Dessert. „Dann gibt es Apfel-Streuselkuchen mit Vanillesauce oder Brownies mit Sahne“, plauderte Ersatztorwart Lee Grant kürzlich im Talksport-Radio. Aber seit der Bilderbuchathlet Cristiano Ronaldo mit am Tisch sitzt, verkneifen sich die Spieler den Nachtisch. „Ich sag’s euch, nicht ein Spieler hat den Apfelkuchen angerührt, nicht einer ist aufgestanden und hat sich einen Brownie geholt“, sagte Grant. „Alle blieben sitzen, und einer der Jungs fragte mich: ‚Was hat Cristiano auf seinem Teller?‘“

Ende August ist Ronaldo für 15 Millionen Euro von Juventus Turin zu United gewechselt, dazu kommen erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Der portugiesische Weltstar wird im Februar 37 Jahre alt, seine Karriere neigt sich dem Ende entgegen. Nach zwölf triumphalen Jahren bei Real Madrid und zuletzt in Italien spielt er nun wieder an jedem Ort, an dem ihm damals unter der Führung von Trainerlegende Sir Alex Ferguson der Durchbruch auf der großen Fußballbühne gelang. „Willkommen zu Hause, Cristiano“, schrieb United bei Twitter, als der Wechsel feststand. Auch wegen des sentimentalen Hintergrunds war es die Sensation des Sommers.