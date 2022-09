Manchester United : Darum ist Ronaldos Bleiben ein echtes Problem

Cristiano Ronaldo muss sich bei Manchester United fühlen, als wäre er in einem Albtraum gefangen. Keiner will den Superstar. Nun muss er bleiben. Auch für den Verein ist das nicht die beste Nachricht.

Was nun, Cristiano Ronaldo? Bild: Action Images via Reuters

Cristiano Ronaldo hat so ziemlich alles erlebt, was ein Spitzenfußballer erleben kann. Er hat Meisterschaften in England, Spanien und Italien gewonnen, er triumphierte fünfmal in der Champions League, er ist mit Portugal Europameister geworden, er war zweimal Weltfußballer und wurde fünfmal mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Doch in dieser Saison wird der Weltstar mit seinem Klub Manchester United etwas erleben, das sogar für ihn neu ist: die Europa League, die kleine und deutlich weniger prestigeträchtige Schwester der Champions League.

Statt sich mit den stärksten Teams und den besten Spielern Europas zu messen, trifft Ronaldo demnächst auf Real Sociedad San Sebastián, Omonia Nikosia und Sheriff Tiraspol. San Sebastián kennt er noch aus seiner Zeit in Spanien, Nikosia vielleicht vom Hörensagen. Aber von Tiraspol, dem Rekordmeister der Republik Moldau, dürfte er noch nie etwas gehört haben. Er muss sich fühlen, als wäre er in einem Albtraum gefangen. Seinen Berater soll er beauftragt haben, ihm schleunigst einen neuen Arbeitgeber zu suchen, um weiterhin in der Champions League auf Torejagd zu gehen. Doch seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist das Transferfenster geschlossen – und Ronaldo noch immer in Manchester.