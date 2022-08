ManUnited besiegt Liverpool : Cristiano Ronaldo ist der große Verlierer

Wie ein Sieger sah Cristiano Ronaldo nicht aus. Mit verkniffener Miene verließ der Star den Rasen im Stadion Old Trafford nach dem 2:1-Sieg von Manchester United über den FC Liverpool. Denn fast das ganze Spiel schmorte der 37-Jährige, der den Klub gerne alsbald verlassen will, am Montagabend auf der Bank – quasi Majestätsbeleidigung. Während der Partie starrte der fünfmalige Weltfußballer oft ins Leere, während sich seine Teamkollegen auch mal unterhielten – Ronaldo wirkte isoliert. Erst in der 86. Minute wurde er eingewechselt.

Im vergangenen Premier-League-Spiel von Manchester stand der Stürmer noch in der Startelf und verlor bei Brentford 0:4. Im ersten Ligaduell beim 1:2 gegen Brighton & Hove Albion wurde Ronaldo eingewechselt und kam auf 37 Minuten Einsatzzeit. United-Coach Erik ten Hag hatte für die Ausbootung Ronaldos eine einfache Erklärung: die Taktik gegen Liverpool. „Du musst gegen sie pressen. Das muss man im Block machen“, sagte der 52 Jahre alte Niederländer. Ronaldo gilt nicht als Pressingmaschine, arbeitet nur wenig nach hinten.

Trainer ten Hag geht ins Risiko

„Die Mentalität und der Teamspirit heute Abend waren hervorragend“, ergänzte ten Hag, der neben Ronaldo auch Kapitän Harry Maguire, Luke Shaw und Fred auf die Bank verbannt hatte. Damit ging er ins Risiko und wurde belohnt, Manchester spielte wie ausgewechselt. Liverpool stand aufgrund des hohen Pressings mächtig unter Druck und zeigte nur selten seine gefürchteten Umschaltmomente.

„Gut gemacht @manchesterunited. Danke für die Unterstützung Old Trafford“, schrieb Ronaldo auf Instagram. Allein sein verbissener Gesichtsausdruck auf dem Bild passte so gar nicht dazu. Ronaldo will unbedingt weg, allein ein Abnehmer für den Großverdiener findet sich immer noch nicht.

Manchester United schoss sich mit dem verdienten Prestigesieg aus der Krise, während sich die Sorgen von Jürgen Klopp vergrößerten. Die Red Devils gewannen am Montagabend durch Tore vom ehemaligen Dortmunder Bundesligaprofi Jadon Sancho (16. Minute) und Marcus Rashford (53.) das brisante Premier-League-Duell mit Liverpool mit 2:1 (1:0). Es waren nach zwei Niederlagen die ersten drei Punkte der Saison für Manchester United. Für das noch sieglose Klopp-Team aus Liverpool, das auf Rang 16 abrutschte, traf Mohamed Salah (81.) spät zum Anschluss.

Vor dem Anpfiff hatte eine größere Gruppe von ManUnited-Fans protestiert. Ihr Unmut richtete sich abermals gegen die eigenen Klubbesitzer. Rund um das Stadion wurde eine große Anzahl an Polizisten eingesetzt. Vor dem Duell gegen die Reds im Mai 2021 waren Anhänger bei ihrem Protest ins Old Trafford eingedrungen hate hatten reichlich Pyrotechnik gezündet. Das Spiel musste als erstes in der Geschichte der Premier League wegen Fanprotesten verschoben werden.

Wie es mit Ronaldo weitergeht, bleibt offen. Sportdirektor Sebastian Kehl hat die trotz einiger Dementis weiter wabernden Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund zuletzt zurückgewiesen. „Cristiano Ronaldo wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln. Das ist so“, sagte Kehl am Sonntag dem TV-Sender „Bild“.

„Es gab weiterhin keinen Kontakt“, stellte Kehl zudem klar: „Und wir haben uns ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt. Die Klickzahlen waren sicher herausragend. Aber wir haben in den letzten Tagen schon einiges getan, um dieses Gerücht einzuordnen.“ Ronaldo sei „sicher ein fantastischer Spieler, ein Weltfußballer. Aber wenn es heißt, ihm fehle noch die Bundesliga, ist das nicht unser Thema.“

Bayer Leverkusens Klubchef Fernando Carro erklärte kurz darauf ebenfalls bei „Bild-TV“, dass er nicht damit rechne, dass Ronaldo überhaupt in der Bundesliga lande. „Wenn ein Verein das Geld hat und sich auch die Herausforderung eines CR7 in der Kabine antun will, würde das der Bundesliga gut tun“, sagte Carro: „Da in Deutschland aber mit sehr viel Ratio und sehr viel Vernunft gearbeitet wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand das machen wird.“

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erstaunt es nicht, dass der in Manchester nicht mehr glückliche Ronaldo von seinem Berater Jorge Mendes bei Klubs in Europa angeboten wird. „Ich glaube, der Berater kriegt zehn Prozent vom Jahresgehalt von Cristiano Ronaldo, da kann er schon ein bisschen rumtelefonieren. Ich glaube, dass ist der Job von Mendes“, sagte Nagelsmann am Freitag ergänzte: „Es gehört dazu, dass er das probiert.“ Die Münchner hatten schon vor einiger Zeit abgewunken beim Thema Ronaldo.

Dass es offenbar schwierig ist, einen Champions-League-Klub für den alternden Topstar und Topverdiener Ronaldo in Europa zu finden, kommentierte Nagelsmann auch: „Ich glaube, man muss sich ihn auch leisten können. Ich glaube nicht, dass er für einen Apfel und ein Ei aufdribbelt. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und du bindest da extrem viel Kapital. Das ist ein wirtschaftliches Thema. Ich glaube, es würden sehr viele Vereine ihn gerne nehmen. Aber ich schätze mal, für 15 Bundesligisten wird es eine enge Nummer mit dem Jahresgehalt. Ich glaube nicht, dass er das für 500.000 Euro im Jahr macht.“

Ronaldo habe sicherlich im Falle eines Vereinswechsels auch einen „gewissen monetären Anspruch an sein neues Arbeitspapier“, sagte Nagelsmann. Der mehrmalige Weltfußballer und Champions-League-Sieger steht bei Manchester United noch bis einschließlich 30. Juni 2023 unter Vertrag. Falls er aber noch öfter wie am Montagabend lange auf der Bank sitzt, dürfte sein Wunsch, Manchester zu verlassen, noch größer werden. Am 1. September schließt das Transferfenster. Bis dahin sind noch Wechsel möglich. Die Uhr tickt. Gegen Ronaldo.