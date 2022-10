Aus Kader gestrichen : Ronaldo vom Ego überrumpelt

Zwei Sätze. Mehr brauchte Manchester United nicht, um am Donnerstagabend der Öffentlichkeit eine Nachricht zu überbringen, die mit ihrer Kürze eher noch mal an Sprengkraft gewann als verlor. Der 37 Jahre alte Cristiano Ronaldo wird an diesem Samstag nicht im Kader stehen, wenn Manchester in London gegen den FC Chelsea spielt. Das war die unmissverständliche Botschaft, die Satz eins transportierte.

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

Dass diese Entscheidung des Klubs disziplinarische Gründe hat, musste nicht erwähnt werden, nachdem Ronaldo am Mittwochabend beim 2:0-Sieg gegen Tottenham kurz vor Abpfiff vorzeitig in die Kabine gegangen war und im Anschluss sogar das Stadion verlassen haben soll.

Es war vor allem Satz zwei, der zeigte, wie es im Oktober 2022 um die Liaison des Superstürmers und des Weltklubs, die einst wie füreinander gemacht schienen, bestellt ist: „Der Rest der Mannschaft ist voll fokussiert auf die Vorbereitung auf dieses Spiel“, stand dort – eine Verlautbarung, die nicht nur ausdrückte, dass man trotz des ganzen Trubels am Samstag in London erstmals einen Platz unter den Top 4 erobern will, sondern eben auch so gelesen werden konnte: Der Rest ist fokussiert, Ronaldo nicht.

Der Portugiese ist unter United-Trainer Erik ten Hag in den vergangenen Wochen so etwas wie ein alter Geländewagen, den man in der unbeliebten Europa League für die ungemütlicheren Fahrten aus der Garage holt, auf denen es auch mal holprig zugehen kann. Gespielt hat Ronaldo in der Premier League erst zweimal von Beginn an in zwölf Partien (ein Treffer, null Vorlagen). In Spielen gegen Manchester City, Liverpool, Arsenal und eben nun gegen Tottenham, in denen Trainer am liebsten die Vorzeigeschlitten aus ihrem Fuhrpark zum Laufen bringen, kam Ronaldo addiert auf 36 Minuten Spielzeit – 32 davon beim 3:1 gegen Arsenal.

Ronaldo wird United fehlen

Mehr kamen nicht hinzu, weil Ronaldo am Mittwoch seine Einwechslung in der 87. Minute verweigerte. Das bestätigte ten Hag am Freitag auf einer Pressekonferenz. Schon im Sommer hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. „Nach Vallecano habe ich ihm gesagt, dass das inakzeptabel ist. Das ist das zweite Mal, jetzt gibt es Konsequenzen.“ Ronaldo werde United fehlen, sagte ten Hag. Das sei eine Schwächung der Mannschaft: „Aber es ist wichtig für die Einstellung und Mentalität der Gruppe.“

Der exzentrische Stürmer hatte schon am Donnerstag auf Instagram auf seine Ausbootung reagiert. Er versuche, immer „ein Vorbild zu sein“, schrieb er dort: „Leider ist das nicht immer möglich, und manchmal werden wir in der Hitze des Gefechts überrumpelt.“ Das war die Passage, die man im Statement in perfektem Englisch wohl am ehesten noch als etwas bezeichnen kann, das zumindest in die Nähe eines Reflexionsprozesses kommt. Reue oder gar eine Entschuldigung gab es nicht.

Was er mit Ronaldo besprochen habe, werde er nicht öffentlich machen, sagte ten Hag, dessen Verhältnis zu seinem Stürmer als unterkühlt gilt. Ronaldo bleibe ein wichtiger Spieler fürs Team. Kaum vorstellbar ist jedoch, dass nach den Eskapaden weiter ein Fundament für eine fruchtbare Zusammenarbeit nach Vertragsende im Sommer 2023 besteht. Möglich, dass es schon im Winter zu einer Trennung kommt.

Was passiert in Portugals WM-Team?

Doch da bleibt ein großes Problem: Wer den Portugiesen verpflichtet, bekommt für viel Geld aktuell kaum noch Tore, dafür umso mehr launisches Theater. Schon im Sommer sahen sich zahlreiche Topklubs veranlasst, auf Fragen antworten zu müssen, ob dieser Ronaldo, der United in Richtung eines Champions-League-Teilnehmers verlassen wollte, denn einer für die eigenen Reihen wäre. Die Antworten ähnelten sich: Passt nicht rein. Ist zu teuer. Oder beides.

Und spätestens nach den neuesten Vorfällen dürfte auch Portugals Nationaltrainer Fernando Santos vor der WM in Qatar die unangenehme Frage beantworten müssen, wie er mit einem alternden Topstar umgehen will. Lässt er Ronaldo auf der Bank und die Mannschaft verliert, macht er sich angreifbar. Der Angreifer hat trotz eines Geschwindigkeitsdefizits noch die Klasse, vielen Mannschaften helfen zu können. Er nimmt aber eben auch einem der vielen aufstrebenden Talente Portugals einen Platz im Team.

Mehr zum Thema 1/

Wer sich an die EM 2016 erinnert, sah im Finale einen verletzten Ronaldo am Seitenrand, der seine Mannschaft unermüdlich antrieb. Die vergangenen Monate haben jedoch deutlich gemacht, dass im Umgang mit ihm viel Fingerspitzengefühl gefragt ist. Sollte Ronaldo bei seiner wohl letzten Chance auf den WM-Titel nur eine Nebenrolle einnehmen, wird Santos viel kommunizieren müssen. Zwei Sätze werden nicht reichen.