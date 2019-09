Costa Ricas Nationaltrainer : Rücktritt aus Langeweile

Der Trainer der Fußballnationalmannschaft von Costa Rica, Gustavo Matosas, ist zurückgetreten – und hat Langeweile als Grund angegeben. „Ich wusste nicht, dass es so langweilig ist, Trainer einer Nationalmannschaft zu sein“, sagte der 52 Jahre alte Fußballlehrer bei einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Fußball-Verbands von Costa Rica, Rodolfo Villalobos. „Was ich bei der Nationalmannschaft tue, fühlt sich unproduktiv an. Auch wenn ich mich mit dem Studium von Videos beinahe umgebracht habe“, erklärte er weiter. „Das ist nicht das, was ich tun will.“ Der Verband teilte am Donnerstag mit, er habe den Rücktritt von Matosas angenommen. Bereits beim Freundschaftsspiel am Freitag gegen sein Heimatland Uruguay werde er nicht mehr auf der Bank sitzen.

Der frühere Mittelfeldspieler Matosas hatte die „Ticos“ erst im vergangenen Oktober nach deren Ausscheiden in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Russland übernommen. Insgesamt betreute er die Mannschaft für nur acht Partien, gewann davon lediglich drei. Beim Gold Cup in diesem Sommer unterlag Costa Rica überraschend Haiti in der Gruppenphase und verlor im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Mexiko im Elfmeterschießen. Seine drei vorherigen Stationen bei Vereinen in Saudi-Arabien, Paraguay und Argentinien, waren ebenfalls nur von kurzer Dauer gewesen. Zuvor war er einige Jahre lang in Mexiko gewesen und hatte dort mehrere Klubs trainiert.

Matosas gab an, dass es hart für ihn sei sei, Spieler nicht täglich trainieren zu können. Bereuen tue er aber nichts. „Ich habe mein Bestes gegeben“, sagte er. Einen Job als Nationaltrainer wolle er aber zukünftig nicht mehr annehmen.

Mehr zum Thema 1/

Matosas habe eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gezogen, erklärte Villalobos. Er habe den Verband über eine große anderweitige Arbeitsmöglichkeit informiert. Medien spekulierten, es handle sich um einen mexikanischen Verein.