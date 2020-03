Coronavirus und Joachim Löw : Die tiefgehende Suche des Bundestrainers

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Während Merkel in ihrer Fernsehansprache von der größten gesellschaftlichen Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg sprach und die Bürger mit von ihr bislang nicht gekanntem Nachdruck um Solidarität und Unterstützung bat, zeichnete Löw ein beinahe dystopisches Bild, als er der Welt einen „kollektiven Burnout“ attestierte. Er habe das Gefühl, sagte der Bundestrainer, aus dem heimatlichen Freiburg per Video zur Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt zugeschaltet, „dass die Erde sich ein bisschen stemmt und wehrt gegen die Menschen und deren Tun. Weil der Mensch immer denkt, dass er alles weiß und alles kann.“

Das waren große Worte, die auch einen merkwürdigen Beiklang hatten, irgendwo zwischen esoterisch und religiös, als wäre der Corona-Fluch wenn schon nicht auf Götterzorn, dann zumindest auf ein unheilvolles Wirken des Weltgeists zurückzuführen. Aber andererseits gehört es ja wirklich zu den Erkenntnissen rationalistischer Wissenschaft, dass der Mensch und seine Eingriffe in die Biodiversität des Planeten, sein Vordringen in die Sphäre der (wilden) Natur verantwortlich für das Entstehen von Pandemien, womöglich auch künftiger, sind.

Löw geißelt Werte der Gesellschaft

Vor allem aber schien Löw den Nerv auf einer anderen Ebene getroffen zu haben. Als er, im schwarzen Existentialistenpullover, die Werte geißelte, die die Gesellschaft zuletzt bestimmt hätten, und zu einem anderen Umgang miteinander mahnte. „Das Tempo, das wir vorgegeben haben, war nicht mehr zu toppen“, sagte er. „Macht, Gier, Profit, noch bessere Resultate, Rekorde standen im Vordergrund“, Umweltkatastrophen und Krankheiten seien dagegen an den Rand der Wahrnehmung gedrängt worden. Auch das klang in Teilen ein bisschen schief aus dem Munde eines Menschen, dessen Berufsbild zuallererst darin besteht, Resultate und Rekorde zu produzieren. Andererseits war es vermutlich das, was viele gerade denken, ganz unabhängig von Corona. Und dass Löw, wie auch Oliver Bierhoff, seinem Arbeitgeber offenbar das Signal gegeben hatte, auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten, fügte sich ins Bild.

Es ist nicht das erste Mal, dass Löw sich an einen kräftigen gesellschaftspolitischen Einwurf traut. In Folge des WM-Gewinns 2014 positionierte er sich verstärkt auf diesem Feld, etwa bei der Verleihung des deutschen Medienpreises im selben Jahr, als er die Nationalmannschaft als „Fußball spielende Außenminister“ bezeichnete und deren Vorbildrolle für Integration und gegen Rassismus, Antisemitismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit hervorhob. Oder im September 2017, als deutsche Fans in Prag mit Nazi-Parolen für einen Eklat gesorgt hatten.

Man vergisst diese Momente nur gerne, weil der Ball – zumindest bis gerade noch – immer so schnell weiterrollte und weil Löw sich dann genauso schnell – ein bisschen wie die Kanzlerin auch – wieder in seinen Kokon zurückzog. Wie es überhaupt den Anschein macht, als oszilliere er zwischen unbedingter Empathie, die er in seiner Zeit als Spieler schmerzlich vermisst hatte, und einer in sich gekehrten Distanz. Die Nationalspieler seiner Weltmeister-Generation haben oft die menschliche Seite als Löws besondere Qualität gelobt, sie führte ihn im Übrigen auch zu Beginn der Özil-Gündogan-Affäre vor der WM 2018 auf die politisch falsche Fährte. Als es jetzt im Angesicht der Krise aber darum ging, in die Mannschaft hineinzuhören und sie für eine Solidaritätsaktion zu gewinnen, war doch wieder Bierhoff gefragt.

Deshalb, und weil Löw in Momenten wie diesen nicht nur empathisch, sondern zugleich ein bisschen übersteuert wirkt, kann man den Eindruck gewinnen, dass es immer auch darum geht, sein eigenes Verhältnis zur Welt zu klären, kleine Kontrollverluste, innere Erschütterungen, die keinen Souverän, sondern einen Suchenden zeigen. Es war gewiss nicht staatsmännisch, was Joachim Löw in dieser Woche sagte, so könnte, so dürfte sich Angela Merkel nie äußern. Dass es dennoch viele berührte, lag an etwas anderem: Es war die Stimme eines sorgenvollen Bürgers und Menschen. Und wer wäre das nicht in diesen Tagen.