Coronavirus und der Fußball : Die Masken fallen

So könnte es auch am Donnerstag aussehen: Eintracht-Fans bei einem Spiel in der Europa League, hier im August 2019 Bild: EPA

Am Donnerstagabend wird es voll in der ausverkauften Frankfurter Fußball-Arena. 47.000 Zuschauer werden zum Spiel gegen den FC Basel in der Europa League erwartet – trotz des Coronavirus. Das hat das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Mittwochvormittag erklärt. Es setzt sich damit hinweg über das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, das am Dienstag noch empfohlen hatte, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abzusagen. Das Ministerium folgte damit den Einschätzungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sowie des Robert-Koch-Instituts. In Frankfurt aber haben sie ganz offensichtlich noch nicht verstanden, worum es geht.

Nicht um Fußball jedenfalls. Auch das Milliardenbusiness ist nicht immun gegen das Virus. Dessen Ausbreitung schreitet mancherorts so schnell voran, dass das Gesundheitssystem ob der Last vor einer erheblichen Bewährungsprobe steht. Deshalb geht es darum, Infektionsketten zu unterbrechen, die Alten und Schwachen zu schützen, Zeit zu gewinnen. Das jedenfalls ist es, wozu Virologen raten. Nicht nur in Deutschland, auch in Italien, Frankreich oder Spanien, wo Fußballspiele für die kommenden Wochen entweder abgesagt worden sind oder ohne Zuschauer gespielt werden.

Das ist konsequent – und damit genau das Gegenteil der Lage im deutschen Fußball. Noch am Sonntag sagte Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), es sei wichtig, die Bundesligen bis Mitte Mai zu Ende zu spielen. Nur so erhielten die Vereine Planungssicherheit. Am Dienstag polterte Union-Präsident Dirk Zingler mit Blick auf das Bundesligaspiel gegen Bayern München am Samstag: „Herr Spahn kann uns nicht empfehlen, unseren Betrieb einzustellen." Nun widersprach das Bezirksamt Treptow-Köpenick und teilte mit, dass das Spiel aufgrund einer Anordnung des Amtsarztes ohne Publikum ausgetragen wird. An diesem Mittwoch sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann: „Wir sind natürlich froh, dass die Partie durchgeführt wird." Und weil er so froh war, bot er nochmals an, auch das Rückspiel in Frankfurt auszutragen. Denn die Kantonspolizei Basel hatte zuvor angeordnet, dass die Partie aufgrund des Coronavirus nicht im Baseler St. Jakob-Park stattfinden darf. Gegen Basel spielt die Eintracht am Donnerstagabend mit Zuschauern, gegen Mönchengladbach, vier Tage später in der Bundesliga, ohne Zuschauer. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk, begründete dies damit, dass Fans der Eintracht und des FC Basel nicht aus Risikogebieten kämen, jene von Borussia Mönchengladbach hingegen schon. Er verkennt damit die Realität. Fußball-Fans reisen oft mehrere hundert Kilometer, um neunzig Minuten ihres Lieblingsvereins zu sehen. Sie fahren dabei mit Zügen, mit S-Bahnen und Straßenbahnen, sie reisen gemeinsam mit Lehrern, Erziehern oder Krankenschwestern. Wer infiziert ist und wer nicht, das ist nicht abhängig von Vereinsvorlieben. Mehr zum Thema 1/ Es reicht deshalb nicht aus, alle erkälteten oder erkrankten Personen aufzufordern, dem Stadion fern zu bleiben und an den Eingängen medizinisches Personal aufzustellen, das woanders möglicherweise dringender benötigt wird, nun aber die Fans auf Krankheitssymptome untersucht. So soll es in Frankfurt ablaufen. Das ist absurd. Es wäre vielmehr an der Zeit für ein Zeichen, dafür, Verantwortung zu übernehmen. Doch weder die DFL, noch der Deutsche Fußball-Bund oder der Europäische Fußball Verband haben bisher gesagt, dass sie die Vereine auffordern, ohne Zuschauer zu spielen. Dass sie bereit seien, diese gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Doch jeder hat Angst davor, eine Entscheidung zu treffen. Weil es Geld kostet und vielleicht Vertragsstrafen nach sich zieht. Stattdessen fallen die Masken der Funktionäre, eine nach der anderen.

