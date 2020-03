Schwere Vorwürfe von Rooney : „Wurden wie Versuchskaninchen behandelt“

Aktualisiert am

Zum Vorgehen der englischen Regierung und des Fußballverbandes in der Corona-Krise findet der ehemalige Nationalspieler Wayne Rooney deutliche Worte. Auch ein früherer Bundesligatrainer äußert scharfe Kritik.

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney hat scharfe Kritik an der Politik und den Verantwortlichen der englischen Fußball-Ligen für deren Umgang mit der Coronavirus-Pandemie geübt. „Warum haben wir bis Freitag gewartet? Warum musste erst (Arsenal-Trainer) Mikel Arteta krank werden, damit im englischen Fußball das Richtige getan wird?“, fragte Rooney am Sonntag in einer Kolumne der britischen Zeitung „The Times“.

Die Entscheidung, den Spielbetrieb zu unterbrechen, sei viel zu spät gefallen, beklagte der 34-Jährige, der als Spieler-Trainer bei Zweitligateam Derby County unter Vertrag steht. „Bis dahin hatte man das Gefühl, Fußballspieler in England wurden wie Versuchskaninchen behandelt", schrieb Rooney. „Der restliche Sport – Tennis, Formel 1, Rugby, Golf, Fußball in anderen Ländern – alles wurde gestoppt, und uns wurde gesagt, wir sollen weitermachen. Ich glaube, viele Fußballspieler haben sich das gefragt: Hat das irgendwas mit dem Geld zu tun, um das es hier geht?" Rooney warf der britischen Regierung, dem Fußballverband FA und der Premier League fehlende Führungsqualität vor und kritisierte auch Premierminister Boris Johnson. „Was er zum Sport gesagt hat, war: ‚Wir treffen später eine Entscheidung'", schrieb Rooney. „Da dachte man: „Er ist ausgewichen, er hat der FA und der Premier League die Entscheidung überlassen." Als die FA und die Premier League auch keine Entscheidung gefällt haben, war ich nicht überrascht. (...) Ich fand es typisch dafür, wie die Dinge im Fußball geregelt werden." Erst nachdem bekannt geworden sei, dass Arsenal-Coach Arteta sich infiziert habe, hätten die Verantwortlichen gehandelt. Dass zuvor bei drei Spielern von Leicester City über Symptome berichtet worden sei, habe offenbar nicht genügt. Leicester sei offenbar „nicht groß genug, um für Chaos zu sagen", monierte Rooney. „Aber sobald einer der größeren Klubs – Arsenal – betroffen ist, fällt endlich eine Entscheidung." Kritik von Ancelotti Auch Teammanager Carlo Ancelotti vom FC Everton hat Großbritannien eine Unterschätzung der Coronavirus-Epidemie vorgeworfen. „Ich habe den Eindruck, dass hier in Großbritannien nicht wirklich die gravierende Situation begriffen worden ist. Das Leben geht fast wie gewohnt weiter", kritisierte der Trainer im Interview mit Gazzetta dello Sport. Er begrüßte allerdings die Entscheidung, die Premier League auszusetzen. „Das ist angesichts des Szenarios der letzten Stunden richtig. Man konnte so nicht weitermachen. Die Gesundheit ist eine Priorität und zwar für jeden: Mannschaften, Fans, Klubs und Mitarbeiter im Fußballbereich", so der 60 Jahre alte Fußballlehrer, der in der Saison 2016/17 beim deutschen Rekordmeister Bayern München tätig gewesen war. Mehr zum Thema 1/ Bei Everton hat sich Mittelfeldspieler Andre Gomes mit dem Coronavirus infiziert. „Wir stehen zwar nicht unter Quarantäne, es sind aber vorbeugende Maßnahmen ergriffen worden. Gomes geht es besser. Das Fieber ist zurückgegangen, und das ist das Wichtigste", meinte Ancelotti. Der Trainer ist wegen der Epidemie in seiner Heimat Italien besorgt, wo die Zahl der Todesopfer auf über 1200 gestiegen ist. „Angesichts der Tragödie, die wir erleben, hat Fußball für mich jetzt keine Bedeutung. Wir müssen uns mit einer Pandemie konfrontieren, einer Situation, die niemand vor uns erlebt hatte. Die steigende Bilanz der Todesopfer in Italien ist schrecklich. Jetzt muss man sich auf diesen Kampf konzentrieren. Der Rest zählt nicht", meinte Ancelotti.

