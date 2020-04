„Das ist doch Irrsinn!“ : Warum der spanische Fußball eine Sonderrolle will

Ana ist Krankenpflegerin in einem Krankenhaus im Zentrum von Madrid und wütend auf Fußballvereine und Behörden. Sie fürchtet Repressalien, wenn sie sich beschwert, und möchte ihren Nachnamen nicht gedruckt sehen. Seit sechs Wochen ist sie im Kampf gegen das Coronavirus im Einsatz, aber nur mangelhaft geschützt, beklagt sie, Schutzkleidung sei Mangelware. Die Covid-19-Routinetests für das Pflegepersonal würden auch immer nur angekündigt und nie durchgeführt, schimpft sie. Die Fußballvereine der ersten beiden Profiligen wollen ihre Spieler hingegen nun massiv und mehrmals testen.

Warum es für Fußballprofis Tests geben soll, während das Personal in Krankenhäusern oder Polizeibeamte sich seit Wochen darüber beklagt, nicht hinreichend getestet zu werden, will Javier Tebas auch nicht erklären. Er ist der Präsident von La Liga, der die ersten beiden Spielklassen und die Profiliga der Frauen angehören. Ihm ist wichtig: Die Saison muss zu Ende gespielt werden. Die Klubs würden eine Milliarde Euro verlieren, wenn der 27. Spieltag Anfang März auch der letzte bliebe, sagte er in einer Videokonferenz mit Sportjournalisten am Freitag. Dies setze sich aus 700 Millionen Euro für die Liga und 300 Millionen Euro aus den Uefa-Wettbewerben zusammen, an denen die spanischen Klubs nicht mehr teilnehmen würden. Geisterspiele würden hingegen einen Verlust von 300 Millionen bedeuten, was die Vereine verkraften könnten.

Laborkapazitäten sind begrenzt

Damit die Saison zu Ende gespielt werden kann und sich dennoch niemand ansteckt, müssten die Spieler jedoch regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Berichten spanischer Tageszeitungen zufolge soll La Liga zum Beispiel Real Madrid schon die ersten 30 PCR-Sets zur Entnahme der Proben geschickt haben. Nicht klar ist, wie oft Spieler und Betreuer getestet werden sollen. Angeblich soll Tebas im Ligabetrieb tägliche Tests angestrebt haben, also mehr als 1200 Proben am Tag, fast 40.000 im Monat. Selbst wenn die Spieler nur zwei- bis dreimal in der Woche einer solchen Kontrolle unterzogen würden, wären es im Monat immer noch weit mehr als 10.000 Tests.

Aber die Laborkapazitäten und die verfügbaren Tests sind weiterhin begrenzt. Spanien hat sie im Verlauf der Corona-Krise von 20.000 täglichen PCR-Tests auf 40.000 verdoppelt. Doch auch damit können die Behörden immer noch nicht flächendeckend in Altenheimen oder Krankenhäusern testen. Darum hat Gesundheitsminister Salvador Illa die Pläne für eine schnelle Rückkehr zum Trainingsbetrieb erst einmal gestoppt. Das Gesundheitsministerium bestimme, in welcher Form wer testen dürfe. Wer über Tests verfüge, müsse darüber das Ministerium informieren, es dürfe auch nur auf ärztliche Verschreibung getestet werden. Javier Tebas verteidigt sich, andere private Unternehmen würden ja auch ihre Belegschaft massiv testen wollen. „Wir müssen wieder arbeiten, Reichtum erwirtschaften, wieder produktiv sein“, fordert er ungeduldig. Allerdings hat das Gesundheitsministerium bei Siemens auch schon 3000 Tests beschlagnahmt.

Nicht einmal bei den eigenen Fans ist die forsche Gangart von Tebas populär. „Um den Saisonabschluss zu erzwingen und die TV-Gelder zu kassieren, kaufen die Klubs jetzt Tests“, kritisiert Emilio Abejón, Anhänger von Atlético Madrid und Sprecher der vereinsübergreifenden Fan-Initiative Fasfe. „Das ist doch ein Irrsinn. Da üben jetzt Manager Druck auf die Regierung aus, während Hunderte von Menschen täglich sterben.“ Tatsächlich breitet sich das Virus in Spanien dank der harten Ausgangssperre inzwischen deutlich langsamer aus. Abejón fragt sich: „Was sind das eigentlich für Menschen, die den Fußball repräsentieren, den wir so sehr lieben?“ Gleichzeitig erteilt er auch Geisterspielen eine Absage: „Eine Theaterprobe ist ja auch keine Aufführung.“

Tebas hingegen warnt davor, seine Bemühungen, schnell zum Spielbetrieb zurückzukehren, in Frage zu stellen. Die Klubs wären ansonsten überschuldet, sie wären auf europäischer Ebene nicht mehr wettbewerbsfähig, auch die Jobs in den Geschäftsstellen seien dann in Gefahr. Wer sich weigere, zu spielen, werde disqualifiziert, sagt er vorsorglich. Denn auch bei den Profis zeigt sich erster Protest: Die Spieler des Zweitligaklubs Racing Santander hatten eine Erklärung abgegeben. Darin heißt es: „Wir halten es nicht für angemessen, dass wir auf Covid-19 getestet werden, während es nicht ausreichend Tests für die Menschen gibt, die in vorderster Front die Epidemie bekämpfen.“

Eine Maßnahme hat der spanische Regierungschef Pedro Sánchez für die Sportler im Land dennoch angekündigt. Setzt sich die positive Entwicklung bei den Fallzahlen fort, könnten sie ab dem 2. Mai womöglich bald wieder joggen – allerdings nur allein. Gegenwärtig kann eine Runde Joggen um den Häuserblock immer noch eine Geldstrafe von mindestens 600 Euro kosten.