Ärger im englischen Fußball : Wie der FC Liverpool

Nach dem FC Liverpool ist auch der englische Fußball-Klub Tottenham Hotspur bei der angekündigten Inanspruchnahme staatlicher Gelder im Zuge der Corona-Krise zurückgerudert. Nach massiven Protesten der Fans und einer abermaligen internen Beratung habe der Premier-League-Klub beschlossen, nur beim Vorstand Gehaltskürzungen vorzunehmen und allen nicht spielenden Mitarbeitern zu 100 Prozent ihr Gehalt für April und Mai zu zahlen, teilte der Verein am Montag mit.

Zuvor hatte der Champions-League-Finalteilnehmer des Vorjahres angekündigt, ein Programm der Regierung zur Rettung von Arbeitsplätzen (CJRS) zu nutzen, bei dem 80 Prozent der Löhne vom Staat übernommen werden. Liverpool hatte diese Ankündigung nach heftiger Gegenwehr der Fans zuvor bereits zurückgenommen. „In der Tat haben wir Widerstand von Fans gegen andere Premier League-Klubs gesehen, die ebenfalls Zugang zum CJRS haben. Angesichts der Stimmung der Befürworter in Bezug auf das System ist es jetzt nicht unsere Absicht, das derzeitige CJRS zu nutzen, das bis Ende Mai läuft“, hieß es in der Mitteilung.

Man bedauere „alle Bedenken, die in einer unruhigen Zeit entstanden sind, und hoffe, dass die Arbeit, die unsere Fans in den kommenden Wochen leisten werden, da unser Stadion einen ganz neuen Zweck erfüllt, sie stolz auf ihren Verein machen wird“. Im Stadion der Hotspur sollen jetzt Covid-19-Tests durchgeführt werden. „Unser Tottenham Hotspur Stadium ist das erste der Premier League, das nach anderen Sportstätten auf der ganzen Welt zum Testen genutzt wird“, teilten die Londoner mit.

Saison in Wembley fortsetzen?

Der englische Fußballverband FA hat offenbar das Londoner Wembley-Stadion und den St. George's Park in Burton upon Trent/Staffordshire als neutrale Austragungsorte für den Abschluss der Premier-League-Saison angeboten. Das berichtet die englische Tageszeitung „The Times“. Nach der Unterbrechung der Saison durch die Coronavirus-Pandemie ist der bevorzugte Plan der FA, die restlichen Spiele ohne Zuschauer auszutragen. Dabei könnten in den beiden Arenen möglicherweise am selben Tag gleich mehrere Spiele ausgetragen werden.

Mehr zum Thema 1/

Die FA will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen. So bliebe bis zum geplanten Start der neuen Saison am 8. August genug Zeit für eine Pause und die Vorbereitung. Den meisten Klubs fehlen noch neun Spiele, einigen Vereinen zehn. Tabellenführer FC Liverpool steht mit Trainer Klopp dicht vor dem Gewinn des Titels.

Die Spielpause in England geht zunächst bis zum 30. April. Angestrebt wird ein reguläres Ende der Saison, Geisterspiele gelten dabei als wahrscheinliche Option.