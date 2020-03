Fußball während Corona-Krise : Premier League als WM und „Mega-TV-Event“?

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Hintergrund der Überlegungen: Wie der Bundesliga drohen der Premier League massive Verluste aus der TV-Vermarktung, über eine Milliarde Euro steht auf dem Spiel. Ein Fernseh-Event, wie es sonst nur eine Welt- oder Europameisterschaft ist, könnte Abhilfe leisten. Allerdings wären damit viele logistische Probleme verbunden.

Die Klubs müssten, wie von Koch thematisiert, eigene Hotels beziehen und umfassend medizinisch betreut werden – nicht nur wegen Corona. „Wo“, fragt ein Brancheninsider im „Independent“, „wo soll ein Spieler hin, der sich das Kreuzband reißt oder ein Bein bricht? Die Krankenhäuser dürften viel größere Sorgen haben.“ Von einer „Privatklinik“ ist deshalb die Rede. Aber auch Kameraleute, andere Fernseh-Schaffende und Offizielle müssten beherbergt werden. Und: Nur ein einziger positiver Corona-Fall brächte wohl den ganzen Betrieb wieder zum Erliegen.

Aus Regierungskreisen soll es positive Signale geben. Die Politik wünsche sich die Wiederaufnahme des Ligabetriebs, um die Menschen in schwierigen Zeiten zu unterhalten – sofern die Kurve der Infizierten bis Sommer abgeflacht sei. Außerdem hängen am Fußball auch auf der Insel Zehntausende Arbeitsplätze. Das vorherrschende Gefühl sei laut „Independent“ daher, alle Möglichkeiten zu prüfen, um nur irgendwie weitermachen zu können. Und scheint es noch so absurd.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) wird derweil am Mittwoch mit den Generalsekretären der insgesamt 55 Mitgliedsverbände per Videokonferenz über mögliche Änderungen im Terminkalender diskutieren. Zunächst wird dabei die vor zwei Wochen gegründete Task Force ihre erarbeiteten Entwürfe präsentieren. Neben neuen Terminen für Spiele auf Verbands- und Klubebene sollen zudem die Themen Spielerverträge und Transfersystem besprochen werden. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Uefa die Euro 2020 um ein Jahr auf den Sommer 2021 verschoben, zudem wurden die Partien in der Champions und Europa League bis auf Weiteres ausgesetzt.

Die Corona-Krise macht derweil auch vor den wohlhabendsten Klubs nicht Halt. Der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur, mit einem Umsatz von über 520 Millionen Euro achtreichster Fußball-Verein der Welt, hat 550 Angestellte in Kurzarbeit bzw. Zwangsurlaub geschickt. Die Spurs sind nach Newcastle United das zweite Team aus der Premier League, das diese Maßnahme ergreift. Laut Präsident Daniel Levy wurde der Schritt eingeleitet, „um die Jobs zu schützen“. Zuvor hatte die britische Regierung den Weg dafür freigemacht. Sie garantiert im Falle von Kurzarbeit bzw. Zwangsurlaub (engl. furlough) rückwirkend ab 1. März zunächst für drei Monate 80 Prozent des Gehalts bis zu einer Höhe von 2500 Pfund/Monat (2824 Euro).

Bei den Spurs soll die Maßnahme für April und Mai gelten – für alle „nicht spielenden Direktoren und Angestellten“. Levy verband die Verkündung mit einem flammenden Appell. Der Fußball müsse „raus aus seiner Blase“, schrieb er: „Wenn ich Geschichten über Transfers im Sommer lese oder höre, als wäre nie etwas geschehen - die Leute müssen aufwachen!“ Er hoffe, dass die aktuellen Gespräche mit der Liga „darin münden, dass die Spieler und Trainer ihren Teil beitragen“, also ebenfalls auf Gehalt verzichten.