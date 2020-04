Auswirkungen der Corona-Krise : Der Fußball und das Ende der Bedingungslosigkeit

Eintracht Frankfurt hat am Wochenende eine bemerkenswerte Mitteilung an seine Kundschaft verschickt, genauer gesagt: an seine Dauerkarteninhaber. Die haben Anspruch auf finanzielle Erstattung angesichts von fünf ausstehenden Heimspielen, die in dieser Saison nicht mehr vor Zuschauern ausgetragen werden können, falls sie überhaupt noch stattfinden. Der Klub bietet seinen Anhängern nun drei Möglichkeiten, auf den Ausfall einer Leistung, die der Klub nicht mehr erbringen kann, zu reagieren. Die Dauerkartenbesitzer können sich den zu viel bezahlten Betrag zurück überweisen lassen oder sich für einen Gutschein entscheiden – sie können das Geld aber auch an gemeinnützige Organisationen spenden.

„Weil die Eintracht um die starke Unterstützung ihrer Anhänger weiß, ist es uns ein besonderes Anliegen, ihren Blick auch auf diejenigen zu lenken, die durch die Corona-Krise und die enorm belastenden Folgen für das Gesundheitswesen, das Betreuungssystem und die Versorgungswirtschaft unsere Unterstützung ganz besonders benötigen“, heißt es in dem Schreiben der Eintracht an die Dauerkartenbesitzer. Konkret würden damit fünf Organisationen unterstützt: die Arche, die Tafel, das Rote Kreuz und die Uni-Klinik in Frankfurt sowie die Diakonie Hessen. Mit den schon verkauften Tageskarten kann auf dieselbe Weise verfahren werden. Und bei den Dauerkarten haben die Fans auch die Möglichkeit, den Betrag aufzuteilen, der ihnen zusteht. Beispielsweise: Drei Spiele spenden, zwei Spiele zurückerhalten.

Das ureigene Interesse des Fußballs

Die Eintracht muss für dieses gesellschaftliche Engagement kein eigenes Geld investieren, eine gute Idee ist es trotzdem. Und man darf sicher sein: Das wird nicht die letzte Initiative aus dem deutschen Profifußball in der Corona-Krise gewesen sein. Borussia Dortmund hat schon Anfang April einen Teil seines Stadions in ein Corona-Behandlungszentrum umgewandelt. Die Bayern-Spieler Kimmich und Goretzka haben die bisher wirkungsvollste Spendenaktion unter Fußballern ins Leben gerufen. Die Gehaltsverzichte der Profis, damit Klub-Angestellte vorerst keine Einbußen durch Kurzarbeit in Kauf nehmen müssen, finden in Deutschland flächendeckend statt, anders als etwa in England. Millionenschwere Profis machen sich auch als Supermarkt- und Einkaufshelfer nützlich.

All diese gesellschaftlichen Aktivitäten, die die Liga in der Krise entfaltet, stehen auch – mal mehr, mal weniger – im Zusammenhang mit dem ureigenen Interesse des deutschen Profifußballs, seinen Status zu erhalten und seinen Spiel- und damit seinen Geschäftsbetrieb möglichst schnell wieder aufnehmen zu dürfen, am liebsten am ersten oder zweiten Wochenende im Mai. Doch ohne eine breite Zustimmung der Öffentlichkeit und der Politik dürfte dieses Vorhaben nur schwer durchzusetzen sein, vom hochinstanzlichen Urteil der Virologen ganz zu schweigen.

In dieser Woche blickt auch die Bundesliga gebannt nach Berlin, wenn die Bundeskanzlerin am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten über den weiteren Weg entscheidet, den das Land von der darauffolgenden Woche an nehmen soll, nach einem dann vierwöchigen Shutdown. Eine Richtungsentscheidung, vor der sich erste Lockerungen andeuten, die auch dem Fußball einen Hinweis darauf geben werden, ob der Ball tatsächlich im Mai wieder rollen kann. Zwei Tage später kommt der Profifußball zu seiner dritten außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Krise zusammen. Er will dann seine Schlüsse aus der politischen Entscheidung ziehen: Ob als Vorlage für einen Neustart oder als Vorgabe für weiteren Stillstand, das ist auch für den unter Existenz- und Legitimationsdruck geratenen Fußball die große Frage.