Hassbotschaften in England : „Die schreiben: ‚Ich hoffe, Ihr Sohn bekommt Corona‘“

Kapitän Troy Deeney vom englischen Fußball-Erstligaverein FC Watford hat nach seinem Verzicht auf die Rückkehr in den Trainingsbetrieb zahlreiche Hassbotschaften erhalten. In den sozialen Netzwerken des Angreifers mehrten sich in den vergangenen Tagen Beleidigungen und Bedrohungen gegen ihn und seinen fünf Monate alten Sohn. Deeney war aus Sorge vor einer Corona-Infektion und einer möglichen Ansteckung seines an Atembeschwerden leidenden Babys nicht mit seinen Teamkollegen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

„Mein Sohn ist fünf Monate alt und hatte schon Atembeschwerden. Ich möchte nicht nach Hause kommen und ihn einer Gefahr aussetzen“, sagte der Spieler. „Ich habe einige Kommentare zu meinem Sohn gesehen. Die Leute schreiben: ‚Ich hoffe, Ihr Sohn bekommt Corona‘“, sagte Deeney dem Fernsehsender CNN Sport: „Das ist wirklich hart für mich. Aber wenn du darauf reagierst, denken die Leute ‚jetzt haben wir ihn‘ und machen einfach weiter.“ Zudem werde Deeney selbst aufgefordert, doch wieder zur Arbeit zu gehen.

Es gehe aktuell nur um die Gesundheit der Menschen, so der 31-Jährige weiter. Er und Newcastles Danny Rose hätten nur das ausgesprochen, was vielfach in der Öffentlichkeit gefordert wurde. „Wir haben uns getraut, etwas zu sagen, und jetzt wird auf uns eingeprügelt und eingeschlagen. Nicht nur wir, sondern sogar unsere Frauen erhalten persönliche Nachrichten.“ Englands Nationalspieler Rose hatte bemängelt, dass die Profis lediglich „wie Versuchskaninchen oder Laborratten“ behandelt würden.

In England werden alle Spieler und der gesamte Trainer- und Betreuerstab wie auch in Deutschland regelmäßig auf Corona getestet. Insgesamt wurden bei den durchgeführten Testreihen bislang zwölf Personen positiv getestet. Nach anfänglichem Kleingruppentraining unter Einhaltung der Mindestabstände kehren die Teams nun nach und nach ins normale Mannschaftstraining unter Vollkontakt zurück. Premier-League-Boss Richard Masters peilt einen Neustart der Liga ab dem 12. Juni an.

Bewohner von Altenheimen in Spanien sollen derweil künftig alle Fußballspiele der ersten und zweiten Liga bis zum Ende der laufenden Saison gratis sehen können. Darauf einigten sich das Medienunternehmen Mediapro, das die Übertragungsrechte hat, und Vertreter der La Liga, wie die Nachrichtenagentur Europa Press am Donnerstag meldete. Mit den „Emotionen rund um den Fußball“ solle den älteren Menschen, die wegen Besuchseinschränkungen während der Corona-Krise besonders unter Einsamkeit litten, ein wenig Abwechslung geboten werden.

Viele der Altenheimbewohner befinden sich schon seit mehr als 70 Tagen in weitgehender Isolation. Die Generation, die Fußballübertragungen früher noch über kleine, quäkende Transistorradios verfolgt habe, könne sich jetzt die Spiele im hochauflösenden Standard HDTV ansehen, schrieb Europa Press.

Die spanische Regierung hat der Wiederaufnahme des seit dem 12. März unterbrochenen Spielbetriebs ab dem 8. Juni zugestimmt, allerdings nur in Geisterstadien ohne Zuschauer. Die Erlaubnis gilt für die Primera División und auch für die Zweite Liga. Nach den bisherigen Plänen der höchsten Liga soll der Neustart am 12. Juni erfolgen. Einen konkreten Spielplan mit Terminen gibt es aber noch nicht.