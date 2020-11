Corona-Sorgen im Fußball : Ätzende Kritik von Mourinho an Länderspielen

Die Länderspiele dieser Tage werden angesichts des Corona-Chaos immer mehr zu einer Farce. Nun schimpft auch Tottenham-Trainer José Mourinho. Der DFB rechtfertigt die Partien. Und aus Norwegen geht ein Brief an die Uefa.

Startrainer José Mourinho hat sich in seiner typischen Art über die aktuelle Länderspielpause in der Corona-Saison ausgelassen. „Eine großartige Fußball-Woche. Tolle Emotionen bei den Länderspielen, super Freundschaftsspiele und totale Sicherheit“, postete der Coach von Tottenham Hotspur seine ätzende Kritik auf Instagram. Dabei sieht man den 57 Jahre alten Portugiesen beim Workout an einem Fitnessgerät.

Die aktuelle Länderspielphase wird nicht nur von Mourinho wegen der unsicheren Pandemie-Lage, international unterschiedlicher Vorschriften und der Abstellung von Nationalspielern heftig kritisiert. „Corona-Testergebnisse nach Spielen, Unbekannte, die auf den Platz laufen, während die Mannschaften trainieren, und vieles mehr“, schrieb der Spurs-Coach, dem wegen der internationalen Einsätze derzeit viele Klub-Profis fehlen: „Nach einer weiteren Einheit mit nur sechs Spielern ist es jetzt an der Zeit, mich um mich selbst zu kümmern.“

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Austragung von Länderspielen mitten in der Coronavirus-Pandemie gerechtfertigt. Für den Verband seien die abgeschlossenen Verträge bindend, „sofern die behördlichen Verfügungslagen dies erlauben“, teilte der DFB am Dienstag – wenige Stunden vor dem abschließenden Nations-League-Gruppenspiel in Spanien – mit. Alle Spieler und Offizielle würden sich während der gesamten Abstellungsperiode konsequent und diszipliniert an die Maßnahmen des Hygienekonzepts halten. Dies werde auch dadurch dokumentiert, „dass bisher keine Corona-Fälle im Kreis der Nationalmannschaft aufgetreten sind“.

Der DFB verwies abermals darauf, dass für die Austragung eines Spiels die jeweiligen behördlichen Verfügungslagen in den Veranstaltungsorten sowie die Weisungen der zuständigen Gesundheitsämter maßgeblich sind. „Diese sind für den DFB bindend, nach ihnen richtet sich der Spielbetrieb der Nationalmannschaften“, hieß es. Sportlich seien die Länderspiele – die Partie gegen Spanien ist bereits die achte seit Anfang September – für die DFB-Auswahl ein wichtiger Gradmesser auf dem Weg zur EM 2021. Noch größer ist der wirtschaftliche Faktor, da die Einnahmen durch die Nationalmannschaft für die finanzielle Unterstützung des Amateur- und Nachwuchsbereiches essenziell sei. So erhalten die 21 Landesverbände jährlich zwölf Millionen Euro vom DFB.

Der Direktor der norwegischen Gesundheitsbehörde hat die Uefa derweil aufgefordert, aufgrund der Infektionsgefahr in Europa internationale Fußballspiele und Turniere abzusagen. In einem Interview mit dem Norwegischen Rundfunk NRK sagte Bjørn Guldvog am Montagabend: „Für eine gewisse Zeit ist es nicht so ratsam, sich bei internationalen Großveranstaltungen und Spielen zu treffen.“ In einem Brief an die Uefa und den norwegischen Fußballverband NFF habe er empfohlen, sich die Infektionssituation genauer ansehen, sagte Guldvog. Angesichts der Infektionsraten, die wir derzeit in Europa haben, sei es schwer vorstellbar, dass ein Uefa-Protokoll engmaschig genug sein könne. „Wir sehen, dass immer mehr in ihren Mannschaften infiziert werden.“

Hintergrund für die Äußerung ist die Absage des Nations-League-Spiels in Rumänien am vergangenen Sonntag. Wegen eines positiven Corona-Befundes beim ehemaligen Braunschweiger Profi Omar Elabdellaoui war von den norwegischen Gesundheitsbehörden eine zehntägige häusliche Quarantäne für alle Nationalspieler verhängt worden, darunter der Dortmunder Erling Haaland, der Leipziger Alexander Sörloth und Hertha-Torwart Rune Jarstein.

Nun könnte das Spiel in Rumänien für Norwegen als Niederlage gewertet werden. Damit das nicht wieder passiert, soll eine „Notmannschaft“ am Mittwoch gegen Österreich spielen. Guldvog hält das nicht für klug. „In Österreich gibt es ein sehr hohes Infektionsniveau, deshalb muss man damit rechnen, dass es bei denen, die dorthin reisen, zu Infektionen kommen kann.“ Nils Øyvind Fisketjønn vom NFF sagte, er habe keine Bedenken. „Jeder wird bei der Ankunft getestet, und ein negativer Test ist erforderlich, bevor wir per Charterflug nach Österreich reisen. In Österreich lebt die Truppe isoliert von der Außenwelt.“