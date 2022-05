Corona-Sorgen um den Nachwuchs : Wird Fußball jetzt wieder wie früher?

Der Trick mit der Schlange klappt im­mer noch. Sie wird liebevoll Otto-Schlange genannt und freudig einge­fordert. Es könnte an dieser tierischen Mischung aus Quatsch und Koordi­nation liegen, dass die Kinder mir gern folgen. Montags und donnerstags laufe ich beim Training vorweg. Wir starten im Zickzack. Unsere Schlange ändert ständig die Laufrichtung. Sie kriecht über den Boden und kann ganz schön laut brüllen. Sobald der Kopf der Schlange ihren eigenen Schwanz jagt, johlen die Kinder vor Freude.

Was herrlich klingt, hat einen wunden Punkt. Denn seit geraumer Zeit entscheidet Corona über die Länge unserer Schlange. Die Absagen der Kinder vom Training haben sich zuletzt gehäuft. Positiv getestet, frisch geimpft, andere Verpflichtungen: So läuft das mitten in einer Pandemie bei einem ganz normalen Fußballverein.