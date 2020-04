Uefa-Präsident Ceferin : Ärger in Europas Fußball über Belgiens Alleingang

Der belgische Fußball-Verband (RBFA) hat Gespräche mit der Uefa aufgenommen, um eine „gemeinsame Lösung“ im Ringen um das vorzeitige Ende der Meisterschaft zu finden. RBFA-Präsident Mehdi Bayat habe dazu bereits ein Gespräch mit Uefa-Chef Aleksander Ceferin geführt, teilte der Verband am Samstag mit. Ziel sei es, die Europapokal-Plätze belgischer Klubs für die Saison 2020/2021 zu sichern. Der Verband werde dem Uefa-Exekutivkomitee den Vorschlag der belgischen Pro League, die Saison vorzeitig zu beenden, in Kürze „vorstellen“.

Die Pro League hatte am Donnerstag als erste große Fußball-Liga weltweit die Reißleine gezogen und die Saison angesichts der anhaltenden Corona-Krise vorzeitig abgebrochen. Damit steht Tabellenführer Club Brügge als belgischer Meister 2019/20 fest. Ceferin reagierte mit Unverständnis. „Das ist nicht der richtige Weg, Solidarität ist doch keine Einbahnstraße“, sagte der Slowene im Interview mit dem ZDF, das am Samstag im Aktuellen Sportstudio ausgestrahlt wird.

„Man kann nicht nach Hilfe fragen und dann einfach selbst entscheiden, wie es gerade passt. Die Belgier und andere, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, riskieren ihre Teilnahme am Europapokal in der nächsten Saison“. Der Boss der Europäischen Fußball-Union (Uefa) bekräftigte damit die Warnung, die bereits in einem gemeinsamen Brief der Uefa, der Klubvereinigung ECA und der europäischen Ligavereinigung ausgesprochen wurde.

Nach der Verschiebung der für Juni geplanten Fußball-Länderspiele könnte die deutsche Nationalmannschaft im Herbst in einer Abstellungsperiode derweil ausnahmsweise auch mal drei statt zwei Partien bestreiten. Bei der Europäischen Fußball-Union gibt es wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie entsprechende Denkmodelle, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Im September, Oktober und November könnte insgesamt ausnahmsweise achtmal gespielt werden.

Die drei Länderspielfenster im Herbst sind eigentlich mit den insgesamt sechs Spieltagen der Nations League ausgeschöpft. Es müssen aber möglichst zeitnah auch die wegen des Coronavirus verschobenen Playoff-Spiele zur Ermittlung der letzten vier EM-Teilnehmer nachgeholt werden. Diese sollten ursprünglich Ende März ausgetragen werden und waren dann zunächst in den Juni verschoben worden. Auch Bundestrainer Joachim Löw wartet noch auf den dritten deutschen Gruppengegner neben Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Das EM-Turnier hat die Uefa in den Sommer 2021 verlegt.

Erwogen wird nun, an zwei der drei Herbst-Termine drei statt der üblichen zwei Länderspiele auszutragen. So wären es sechs Spiele der Nations League sowie zwei Testspiele der DFB-Elf oder Playoff-Spiele der acht betroffenen Mannschaften. Die Uefa hatte nach einer Videokonferenz mit den Generalsekretären ihrer 55 Mitgliedsverbände entschieden, alle Länderspiele, die im Juni hätten stattfinden sollen, „bis auf Weiteres“ zu verschieben. Konsens herrschte, die Partien nicht ersatzlos zu streichen.