Corona-Krise und Transfermarkt : Und plötzlich sind die Spieler weniger wert

Die Corona-Krise setzt die europäische Fußballindustrie nicht nur wegen fehlender Einnahmen aus der Medienvermarktung und von Sponsoren unter Druck. Sollte die aktuelle Spielzeit nicht mehr zu Ende gespielt und Spielerverträge der Vereine nicht über den Sommer verlängert werden können, drohen den Topvereinen aus den fünf stärksten Ligen erhebliche Marktwertverluste in den Profikadern.

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Es gehe um fast 10 Milliarden Euro weniger, heißt es in einer gerade veröffentlichten Studie des Internationalen Zentrums für Sportstudien aus der Schweiz. Der Transferwert der Spieler in der Bundesliga, der Premier League in England, der spanischen La Liga, der Serie A in Italien und der französischen Ligue 1 würde durch die Auswirkungen der Pandemie um fast ein Drittel sinken.