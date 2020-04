Aktualisiert am

Not durch Corona-Krise

Not durch Corona-Krise :

Not durch Corona-Krise : Die große Gefahr für den deutschen Sport

Es gibt diesen abgegriffenen Spruch von der „schönsten Nebensache“, die der Sport in all seinen Facetten angeblich sein soll. Aber gerade in dieser Zeit der Isolation drängt sich die Frage auf, ob man es hier doch mit mehr als einer Nebensache zu tun hat. Wettkämpfe und Spiele bieten nicht nur im Fernsehen und im Stadion spannende Unterhaltung, sie dienen auch als Vehikel, den Körper zu stärken. Sport als Quelle für Selbstvertrauen und Selbsterkenntnis, vor allem aber: als Ort der Begegnung.