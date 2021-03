Corona-Hilfe mit Fußball-Stars : Iron Maik macht Druck für die Kleinen

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Alle Nachrichten und Hintergründe über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie.

„Alle waren schnell dabei, als wir gefragt haben, und es sind auch einige darunter, die ich auf dem Platz hart bekämpft habe. Doch das alles ist egal, wenn es darum geht, etwas Gutes auf die Beine zu stellen“, sagt Franz, der auf einen Erlös im sechsstelligen Bereich hofft. Gerade der Fußball, der sich durch manchen Fehltritt mitunter als realitätsferne Blase entpuppe, habe „unglaubliches Potential, sozial zu wirken“, sagt er, das wolle er in der Branche „noch viel mehr bewusst“ machen.

Dass sein Engagement bedürftigen Jungen und Mädchen zugutekommen soll, schließt an frühere Projekte in Frankfurt an, als er im Namen der Eintracht zu Spenden für die Kinderkrebskliniken aufrief, bei Anti-Gewalt-Trainings in Schulen auftrat und bei Charityläufen vorneweg rannte. Auch weil im pädagogischen Konzept der bundesweit tätigen „Arche“ der Sport einen hervorgehobenen Stellenwert besitzt, soll sie die finanzielle Hilfe erhalten: „Kinder müssen sich bewegen, sie definieren sich über das, was sie können, davon profitiert auch das Selbstbewusstsein“, sagt Franz.

Corona und seine Folgen machen ihm mit Blick auf den Nachwuchs „große Sorgen“, weil viele Angebote seit Monaten ausfielen und mangels Bewegung eine massive Gewichtszunahme zu regis­trieren sei. In Deutschland leben aktuellen Untersuchungen zufolge rund 4,4 Millionen Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern „in schwierigen finanziellen Verhältnissen“, wie Franz sagt, Tendenz aufgrund der Pandemie steigend. Er erhofft sich daher auch ein Signal an die Politik: „Der Druck muss wachsen, dass die Kleinen in unserer Gesellschaft einen größeren Stellenwert bekommen.“