Scharfe Kritik von Fußballprofi : „Dieser Plan ist Wahnsinn“

Kapitän Christian Beck von Fußball-Drittligaverein 1. FC Magdeburg hat die Pläne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) scharf kritisiert. „Wenn es nach dem DFB geht, hätten wir bis zum 30. Juni elf Liga- und möglicherweise noch zwei Landespokalspiele. Der Spielplan ist Wahnsinn“, sagte der Stürmer der „Magdeburger Volksstimme“. Da der DFB am vergangenen Freitag die geplante Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum 26. Mai bereits verschoben hat, wird die Zeitspanne ohne Verlängerung in den Juli nahezu unmöglich.

Da in Sachsen-Anhalt das Mannschaftstraining und der Wettkampfbetrieb bis zum 27. Mai untersagt sind, befürchtet Beck aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit gesundheitliche Probleme. „Verletzungen lassen sich kaum vermeiden. Wir haben schließlich so gut wie keine Vorbereitung, keine Testspiele“, meinte der 32-Jährige und betonte: „Das ist doch alles nicht vertretbar.“

Seit vergangenen Dienstag dürfen die FCM-Spieler in Kleingruppen trainieren. Andere Teams, wie Viktoria Köln oder der MSV Duisburg, stehen bereits seit mehreren Wochen auf dem Platz. Weil sich der Drittligaklub aus Sachsen-Anhalt an die Vorgaben der Landesregierung hält, wird er von anderen Konkurrenten kritisiert. „Es ist unerträglich, wie sich manche Vereins- und Verbandsfunktionäre über den Rest der Gesellschaft stellen. Der FCM macht es aus meiner Sicht komplett richtig und versucht nicht, irgendwelche Sonderrechte zu beanspruchen“, erklärte Beck.

Positiver Test in Chemnitz

Derweil ist beim Liga-Rivalen Chemnitzer FC ist ein Spieler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der Verein am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten der MDR und „Tag24“ darüber berichtet. Demnach ist das Virus bei dem Profi bei der am Samstag vorgenommenen zweiten Testreihe nachgewiesen worden. Bei der ersten Testung am Donnerstag waren noch alle Spieler negativ gewesen.

Der betreffende Spieler sei umgehend in eine 14-tägige häusliche Quarantäne gegangen, sagte ein Vereinssprecher. Zudem müssen zwei weitere Akteure in Quarantäne, die zwar negativ getestet worden waren, aber in Kontakt zu dem positiven Spieler standen. Alle Personen sind symptomfrei. „Wir sehen, wie schnell sich die Sachlage ändern kann. Noch in der ersten Testreihe am Donnerstag waren alle entnommenen Tests negativ. Die engmaschigen Proben erfüllen somit ihren angedachten Sinn“, sagte Sportdirektor Armin Causevic. Man sei schnell in der Lage gewesen, die betroffenen Personen zu isolieren.

Die abstiegsbedrohten Sachsen gehören zu jenen zehn Teams, die sich für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen hatten. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Deutsche Fußball-Bund mitgeteilt, das sich der geplante Neustart am 26. Mai nicht halten lässt. Wann die Spielzeit fortgesetzt werden kann, ist unklar. Aktuell deutet alles darauf hin, dass die Saison auf jeden Fall bis in den Juli gespielt werden muss. Dadurch entstehen weitere Fragen, vor allem was bis Ende Juni laufende Verträge betrifft.

DFB zu Abbruchplänen

Und bei einer länger anhaltenden offenen Debatte um die Saisonfortsetzung der dritten Liga sieht DFB-Vizepräsident Peter Frymuth sogar die Existenz der Spielklasse bedroht. „Eine Profiliga, die ein Jahr mit dem Spielbetrieb aussetzt – ich glaube, da kann sich jeder ausmalen, was das bedeutet. Die gesamte Zukunft der 3. Liga als Profispielklasse wäre hochgradig gefährdet, inklusive ihrer Teilnehmer“, sagte Frymuth in einem „Kicker“-Interview. „Ich halte den Ansatz, dass die 3. Liga im zweiten Halbjahr 2020 nicht spielt, für fast nicht vorstellbar. Dann würden alle Verzahnungen im Profibereich, Stichwort Aufstieg in die 2. Liga, und eine saubere Spielplangestaltung nicht mehr passen.“

Mehr zum Thema 1/

Für ihn komme die „die Frage zu kurz, wie es weitergehen soll bei einem selbst gewählten Saisonabbruch“, sagte Frymuth. „Diejenigen, die dieses Szenario vehement fordern, müssen sich fragen lassen: Habt ihr dann bestimmte Partner noch? Und wenn ja, in welcher Form?“, sagte Frymuth und verteidigte die Vorgehensweise des DFB. „In einer Diskussion, die zu entgleisen droht, muss es auch dem Dachverband erlaubt sein, klare Kritikpunkte zu benennen und inhaltliche Pflöcke einzuschlagen.“

Selbst ein Spielbetrieb über das bisherige Saisonende ist nicht mehr ausgeschlossen. „Wir versuchen, den 30. Juni zu realisieren“, sagte der 63 Jahre alte Frymuth. „Wir packen die Sorgen aller Beteiligten in ein Gesamtbild. Wenn die Klubs der Bundesliga und 2. Liga den Juli ins Auge fassen, müssen wir das auch.“