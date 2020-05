Aufregung um spanischen Profi : „Ich denke nicht daran, wieder Fußball zu spielen. Ich habe Angst“

Fußball trotz Corona-Krise? : Alle Augen auf Merkel und die Bundesliga

Am Mittwoch wird entschieden, ob die Bundesliga in der Corona-Krise wieder spielen darf. Trotz des Eklats bei Hertha BSC spricht viel dafür. Nicht nur die Fußballwelt wartet gespannt auf die Entscheidung in Deutschland.