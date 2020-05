Überraschung für Ronaldo : Italienische Volte im Fußball

Über den Aufmachern der drei maßgeblichen italienischen Sportzeitungen vom Sonntag standen folgende Titel: „Es geht wieder los“, „Jeder macht, was er will“ und „Ein Hoch auf die Regionen“. In den Artikeln ging es um Fußball, konkret um die mögliche Fortsetzung der Serie A. Bis zum Maifeiertag hätte kaum noch jemand eine Wette darauf abgeschlossen, dass die seit dem 9. März unterbrochene Spielzeit 2019/2020 der obersten italienischen Profiliga zu einem geordneten Ende gebracht werden kann. Ist jetzt plötzlich doch wieder alles möglich?

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Nach einer Woche fieberhafter Verhandlungen zwischen der Führung der Serie A und des Fußballverbandes FIGC mit Sportminister Vincenzo Spadafora schien bis Freitag alles auf eine „französische Lösung“ hinauszulaufen. Schließlich hatte Minister Spadafora von der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung an den Tagen zuvor mehrfach ausdrücklich und zustimmend auf die Entscheidung der Regierung in Paris vom Dienstag Bezug genommen, die Spielzeit der Ligue 1 abzubrechen. Spadafora hatte in der Sache mit seiner französischen Amtskollegin Roxana Maracineanu telefoniert. Maracineanu war von Beginn an gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Ligue 1 gewesen und dürfte mit ihrer Haltung maßgeblichen Einfluss auf den „politischen Schlusspfiff“ durch Premierminister Édouard Philippe gehabt haben.

Es klang schon nach Verzweiflung

Am Freitag sendeten die zwanzig Vereine der Serie A nochmals ein Signal der inneren Geschlossenheit an die Regierung in Rom. Das klang schon nach Verzweiflung, denn bei der Videokonferenz am Maifeiertag bekräftigten die Klubvertreter lediglich, was sie schon zwei Wochen zuvor einstimmig beschlossen hatten: Wir wollen weiterspielen – streng nach Maßgabe der einschlägigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen, in Stadien ohne Zuschauer. Sportminister Spadafora reagierte ablehnend, sprach sibyllinisch von einem „Weg, der immer enger wird“. Und Ministerpräsident Giuseppe Conte schwieg.

Am Freitagabend dann die Kehrtwende des Ministers: Beim wissenschaftlich-technischen Komitee der Regierung ersuchte Spadafora um eine bestätigende Richtlinie, dass auch Mannschaftssportler von diesem Montag an wieder (individuell) trainieren dürfen. Zuvor hatten die Regionen Emilia-Romagna, Latium, Kampanien und Sardinen im Alleingang die Wiederaufnahme des individuellen Trainings auch für (professionelle) Mannschaftssportler vom 4. Mai an gestattet. Die Entscheidung der vier Regionen scheint juristisch fundiert. Gemäß jüngstem Dekret von Ministerpräsident Conte dürfen im Rahmen der „Phase 2“ genannten vorsichtigen Lockerungen der seit 9. März gültigen landesweiten Ausgangssperre Individualsportler von Montag an wieder im Freien trainieren. Warum soll das für Mannschaftssportler im individuellen Training nicht gelten?

Mehrere Klubs aus den „rebellischen“ Regionen reagierten sofort und setzten schon für diesen Montag die ersten Trainingseinheiten in ihren Sportzentren an, unter ihnen AS Rom, Sassuolo Calcio und der FC Bologna. Die Profis dürfen auf den Rasenplätzen trainieren, müssen aber die einschlägigen Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Kabinen, Trainingshallen und Büros bleiben geschlossen. Viel spricht dafür, dass auch jene zwei Klubs, die seit langem am lautesten die Wiederaufnahme des Spielbetriebs fordern, schon an diesem Montag oder Dienstag das Training wiederaufnehmen: Lazio Rom und SSC Neapel. Beide Mannschaften haben den gesamten Kader beisammen und waren vor dem Abbruch des Spielbetriebs in konstant hervorragender beziehungsweise rasant ansteigender Form. Bei Lazio ist der Traum vom ersten Meistertitel seit zwei Jahrzehnten keineswegs unrealistisch: Der Rückstand zu Titelverteidiger und Tabellenführer Juventus Turin beträgt einen Punkt, Torjäger Ciro Immobile ist in der Form seines Lebens und führt mit 27 Treffern die Torschützenliste vor Cristiano Ronaldo von Juventus mit 21 Toren an.

Superstar Ronaldo ist seit Wochen daheim auf Madeira, könnte aber gewiss rasch nach Turin zurückkehren, sollte auch die Region Piemont das Individualtraining wieder zulassen. Allerdings heißt es, Ronaldos Stürmerkollege Gonzalo Higuaín wolle aus Angst vor dem Coronavirus nicht vom Heimaturlaub aus Argentinien nach Turin zurückkehren. Und der ebenfalls aus Argentinien stammende Stürmer Paulo Dybala, bei dem man schon im März erstmals das Coronavirus diagnostiziert hatte, wurde in der vergangenen Woche beim inzwischen vierten Test noch immer positiv auf das Virus getestet und dürfte damit vom Training und schon gar von Spielen vorerst ausgeschlossen bleiben. Schon vor der Unterbrechung des Spielbetriebs vor knapp zwei Monaten war Juventus eher labil und Lazio sehr stabil, so dass ein dritter „Scudetto“ – nach 1974 und 2000 – für die „Biancocelesti“ (Weiß-Himmelblauen) aus Rom durchaus möglich erscheint.

Fraglich ist auch, wie sich die besonders schlimm von der Pandemie heimgesuchte Region Lombardei in der Frage verhalten wird: Werden die beiden Hauptstadtklubs Inter Mailand und AC Milan ebenfalls schon diese Woche wieder trainieren dürfen, oder müssen sie eine nationale Entscheidung der Regierung in Rom abwarten? Klar ist nach der Volte vom Wochenende nur, dass weiterhin nicht klar ist, ob und wie es mit der Serie A weitergeht. Damit gibt der Fußball einmal mehr ein Spiegelbild der Politik, wo es ebenfalls einen Zwist gibt zwischen der Zentralregierung in Rom und den Regionen sowie multiplen Zank zwischen vorpreschenden und bremsenden Regionen untereinander. Die Überschrift „Jeder macht, was er will“ des „Quotidiano Sportivo“ vom Sonntag könnte auch auf dem Titelblatt der einschlägigen Tageszeitungen stehen.